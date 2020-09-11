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Газета.Ru
Газета.Ru

Украина перешла на покупку российского газа по виртуальному реверсу

Украина с сентября этого года снова стала покупать российский газ с помощью виртуального реверса. Об этом сообщает "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Украина вернулась к российскому газу

Украина, которая с 2015 года не покупает газ в России, с начала сентября впервые перешла на импорт газа только с помощью виртуального реверса. До 2020 года такому механизму препятствовал транзитный контракт с «Газпромом».
Коммерсантъвчера в 17:59
Подробнее о событии
Царьград

Украине придётся пустить газовую трубу на металлолом - аналитик

Царьград20:51
Газета.Ru

Украина перешла на покупку российского газа по виртуальному реверсу

Газета.Ruвчера в 14:21
Коммерсантъ

Украина вернулась к российскому газу

Коммерсантъвчера в 17:59
Вести.Ru

Украина полностью перешла на покупку российского газа по виртуальному реверсу

Вести.Ruвчера в 11:09
Московский Комсомолец

Украина вернулась к российскому газу благодаря виртуальному реверсу

Московский Комсомолецвчера в 07:24
ИА Красная Весна

Украина больше не платит за реверс газа из соседних стран

ИА Красная Веснавчера в 05:40
Евразия Daily

Словаки не заметили, как Украина отбирает весь реверсный газ из своей трубы

Евразия Dailyвчера в 13:51

На севере Сирии четыре человека погибли при взрыве

Взрывное устройство сработало в сирийском городе Рас-эль-Айн, расположенном на границе с Турцией, погибли четыре человека, трое получили ранения, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.
РИА Новости08:44

Лавров: Россия ответит на санкции Запада из-за Навального

Напомним: западные политики сделали ситуацию с болезнью Навальным поводом для возможного введения антироссийских санкций и остановки газопровода "Северный поток - 2". Не отвечая на запросы российской генпрокуратуры, власти ФРГ обвинили государственные органы РФ в отравлении блогера боевым ядом "Новичок".
МонаВиста07:31
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Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", проходящие по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки РФ Алисы Адамовой, не признали себя виновными на первом судебном заседании по этому делу в Турции, сообщила РИА Новости в субботу Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", защищающего интересы родителей девочки.
РИА Новости08:43
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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Танковый парад прошел в Нижнем Тагиле

«Танки, которые выпускаются в Нижнем Тагиле – это уральская марка и уральский характер – крепкий и надежный», – подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая перед парадом.
Победа РФ06:56
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