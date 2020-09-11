Украина перешла на покупку российского газа по виртуальному реверсу
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Украина с сентября этого года снова стала покупать российский газ с помощью виртуального реверса. Об этом сообщает "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Украина вернулась к российскому газу
Украина, которая с 2015 года не покупает газ в России, с начала сентября впервые перешла на импорт газа только с помощью виртуального реверса. До 2020 года такому механизму препятствовал транзитный контракт с «Газпромом».
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