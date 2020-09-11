Украина впервые перешла на импорт газа с помощью виртуального реверса, после того как пять лет отказывалась от голубого топлива из России. Сейчас украинские потребители забирают около половины газа, который РФ направляет в Европу.

С чего всё началось Украина вернулась к российскому газу Украина, которая с 2015 года не покупает газ в России, с начала сентября впервые перешла на импорт газа только с помощью виртуального реверса. До 2020 года такому механизму препятствовал транзитный контракт с «Газпромом». Коммерсантъ 10 сентября в 17:59