Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Политическая Экспертиза
Политическая Экспертиза

Киев забирает около половины транзитного российского газа

Украина впервые перешла на импорт газа с помощью виртуального реверса, после того как пять лет отказывалась от голубого топлива из России. Сейчас украинские потребители забирают около половины газа, который РФ направляет в Европу.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Украина вернулась к российскому газу

Украина, которая с 2015 года не покупает газ в России, с начала сентября впервые перешла на импорт газа только с помощью виртуального реверса. До 2020 года такому механизму препятствовал транзитный контракт с «Газпромом».
Коммерсантъ10 сентября в 17:59
Подробнее о событии
Царьград

Украине придётся пустить газовую трубу на металлолом - аналитик

Царьградвчера в 20:51
Газета.Ru

Украина перешла на покупку российского газа по виртуальному реверсу

Газета.Ru11 сентября в 14:21
ИА Красная Весна

Украина больше не платит за реверс газа из соседних стран

ИА Красная Весна11 сентября в 05:40
Вести.Ru

Украина полностью перешла на покупку российского газа по виртуальному реверсу

Вести.Ru11 сентября в 11:09
Московский Комсомолец

Украина вернулась к российскому газу благодаря виртуальному реверсу

Московский Комсомолец11 сентября в 07:24
Евразия Daily

Словаки не заметили, как Украина отбирает весь реверсный газ из своей трубы

Евразия Daily11 сентября в 13:51
Коммерсантъ

Украина вернулась к российскому газу

Коммерсантъ10 сентября в 17:59

Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в РФ

России и Великобритании удалось решить вопрос о поставках попавшей под западные санкции электроники для российского космического телескопа "Спектр-УФ", заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в РФ
Газета.Ru00:49
148

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
68

Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
218

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUMвчера в 21:20
1,9K