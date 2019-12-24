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Происшествия В Татарстане трёх сотрудников МВД уволили из-за учений со школьниками МВД Татарстана по итогам служебной проверки сообщило об увольнении трёх сотрудников полиции Тукаевского района республики из органов внутренних дел после инцидента с привлечением школьников к учениям.

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Культура Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Режиссер и автор песен Алли Уиллис умерла вечером 24 декабря в возрасте 72 лет.