Экономика
Телеканал 360°Украина подсчитала миллиарды дохода от транзита российского газа
Будущие доходы Киева от транзита газа Герус оценил в два миллиарда долларов. «Это важно для Украины, потому что мы в следующем году сможем получить около двух миллиардов долларов за транзит газа», — заявил парламентарий.
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Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Происшествия
В Татарстане трёх сотрудников МВД уволили из-за учений со школьниками
МВД Татарстана по итогам служебной проверки сообщило об увольнении трёх сотрудников полиции Тукаевского района республики из органов внутренних дел после инцидента с привлечением школьников к учениям.
Здоровье
Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»
Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии впавшей в кому Галины Волчек
РИА Новости / Михаил Климентьев Представители Московского театра "Современник" рассказали, что состояние его худрука Галины Волчек стабилизировалось.
Политика
Захарова назвала причину сложных отношений Польши и России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала причину сложных отношений Польши и России.
Экономика
Лукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли
Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Транспорт
Основные работы по строительству станции МЦД Остафьево завершены
Происшествия
У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы
В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Происшествия
В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
Мужчина в Саратове ранил ножом супругу, а затем выпрыгнул в окно третьего этажа многоквартирного дома, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
Общество
В карьере пилота разбившегося Су-57 нашлась авария с Су-30
Истребителем пятого поколения Су-57, разбившимся 24 декабря в Хабаровском крае, управлял летчик-испытатель Алексей Горшков.
Экономика
Комплекс по сортировке мусора построят в Калининградской области
Российский фонд прямых инвестиций, «Сибинвестстрой» и испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser договорились совместно реализовывать проект по строительству и эксплуатации объектов обработки и размещения ТКО в Калининградской области.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Политика
Сербия завершила строительство своего участка «Турецкого потока»
Укладка сербского участка газопровода "Турецкий поток" завершена, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу сербской Srbijagas ("Сербиягаз") Душана Баятовича.
Происшествия
СМИ: организатор патриотических игр три дня насиловал 12-летнюю пропавшую девочку
В Москве поймали педофила, который в течение трех суток насиловал 12-летнюю девочку, с которой познакомился в соцсети.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти
Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
Футбол
Месси нарядился в пижаму для рождественской фотографии с семьей
Антонелла Рокуццо, супруга форварда «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала праздничную фотографию своей семьи.
Футбол
Милевский завёл видеоблог в YouTube. В первом выпуске он с Алиевым пошёл в клуб
Нападающий брестского «Динамо» создал канал на YouTube, на котором опубликовал первый ролик.
Общество
Расходы на достройку жилья для обманутых дольщиков оценили в ₽500 млрд
На строительство жилья для всех обманутых участников проектов по долевому строительству домов (дольщиков) потребуется дополнительно выделить около 500 млрд руб. Об этом заявил газете "Ведомости" гендиректор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Олег Говорун.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Общество
Сколько жильцов переехало из магнитогорского дома после трагедии
Дом признан пригодным и безопасным для проживания, однако некоторые жильцы решили перебраться в другие квартиры из-за тяжелого психологического состояния.
Культура
Умерла автор главной песни сериала «Друзья»
Режиссер и автор песен Алли Уиллис умерла вечером 24 декабря в возрасте 72 лет.
Авто
Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России
Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Общество
Козак не исключил подорожания импортных автомобилей с 2020 года
В 2020 году возможно подорожание импортных автомобилей, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.