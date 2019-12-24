с чего всё началось

Средства по арбитражу Украина хочет получить до Нового года, напомнил министр энергетики. Ранее глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что в 2020 году от транзита газа удастся заработать 2 миллиарда долларов.

Украина планирует получить $18 млрд от транзита газа из России

Религия РПЦ изменила правила крещения детей Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.

Политика WP: Трамп подыскивает замену Помпео Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Экономика Частные инвесторы оценили рынок Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек.

Кино Зак Снайдер показал свою сцену выкапывания Супермена из могилы Изображение было опубликовано 25 декабря на портале Screen Rant. https: / / twitter.com / screenrant / status / 1209935761237299200 На снимке запечатлена сцена, в которой большая часть команды супергероев находится на могиле Супермена (Генри Кавилл).

Общество Росстат опубликовал прогнозы по численности населения в России Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036-го уменьшится до 142,993 миллиона, следует из среднего варианта прогноза Росстата.

Единоборства Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату В четверг в интервью изданию Sport24 Федор Емельяненко признался, что для него брат Александр "мертв", но он молится за то, чтобы тот снова стал живым.

Политика Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.

Технологии Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.

Происшествия В Свердловской области потушили пожар в ангарах Спасатели потушили возгорание в двух ангарах в Свердловской области, где огонь охватил 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Происшествия В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Футбол «Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер" в рамках 19-го тура английской футбольной премьер-лиги и продлил беспроигрышную серию в турнире в нынешнем сезоне до 18 матчей.