Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruУкраина планирует получить $18 млрд от транзита газа из России

Средства по арбитражу Украина хочет получить до Нового года, напомнил министр энергетики. Ранее глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что в 2020 году от транзита газа удастся заработать 2 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
«Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи – это более 3 млрд долларов по арбитражу, плюс ориентировочно 3 млрд долларов за транзит на год в течение пяти лет», – отметил Оржель в своем материале для издания «Экономическая правда
».
Взгляд.ру24 декабря в 09:32

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Сколько Украина заработает на транзите российского газа?

Аргументы и Факты25 декабря в 04:59

Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

ТАСС24 декабря в 10:10

В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

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РИА Новости24 декабря в 10:47

Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа

Коммерсантъ24 декабря в 10:21

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Известия24 декабря в 10:03

Киев планирует получить 18 млрд долларов за пять лет транзита российского газа

Комсомольская правда24 декабря в 12:33
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Названо количество выживших в авиакатастрофе в Казахстане

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Газета.Ru вчера в 18:40
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РПЦ изменила правила крещения детей

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Lenta.ru вчера в 21:42
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Суть событий вчера в 06:43
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Газета.Ru вчера в 17:47
Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

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Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

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Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек.
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Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
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Общество

Росстат опубликовал прогнозы по численности населения в России

Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036-го уменьшится до 142,993 миллиона, следует из среднего варианта прогноза Росстата.
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В России выявили 1,5 млн автомобилей с дефектами системы безопасности

Более 1,5 млн автомобилей в России укомплектованы опасными для жизни подушками безопасности, сообщил 27 декабря заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.
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Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России

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Разработчик World of Tanks рассказал о будущем игры

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Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду

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Lenta.ru вчера в 10:01
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Масштабные поставки Су-57 в ВКС начнутся в 2020 году

Масштабные поставки Су-57 в ВКС РФ начнутся в 2020 году. Об этом заявил глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов "РБК".
Piter.tv вчера в 03:07
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В Свердловской области потушили пожар в ангарах

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Происшествия

Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области

В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили РБК, что, по предварительной информации, в автобусе находились 17 человек.
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Volkswagen придумал робота для зарядки электромобилей

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Роспотребнадзор напомнил о передающейся от собак смертельной болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о передающейся через собак смертельно-опасной болезни.
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"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер" в рамках 19-го тура английской футбольной премьер-лиги и продлил беспроигрышную серию в турнире в нынешнем сезоне до 18 матчей.
РИА Новости вчера в 16:56
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Кузбассовец незаконно срубил более 700 елей, чтобы продать их

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Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски

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Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

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Lenta.ru вчера в 07:00
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