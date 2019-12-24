Экономика
RuNews24.ruУкраина планирует получить $18 млрд от транзита газа из России
Средства по арбитражу Украина хочет получить до Нового года, напомнил министр энергетики. Ранее глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что в 2020 году от транзита газа удастся заработать 2 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
«Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи – это более 3 млрд долларов по арбитражу, плюс ориентировочно 3 млрд долларов за транзит на год в течение пяти лет», – отметил Оржель в своем материале для издания «Экономическая правда».Взгляд.ру24 декабря в 09:32
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Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа
Коммерсантъ24 декабря в 10:21
Киев планирует получить 18 млрд долларов за пять лет транзита российского газа
Комсомольская правда24 декабря в 12:33
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