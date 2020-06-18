Общество

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом

"Нафтогаз Украины" планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря, заявил главный исполнительный директор компании Отто Ватерландер, сообщает Korrespondent.
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