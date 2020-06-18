«Нафтогаз» захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом

Экономика Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года.

Политика Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. 1,8K

Авто Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors Компания Rezvani Motors, которая специализируется на разработке бронированных внедорожников, заявила о своих планах выпустить шестиколёсный пикап. 1

Политика Суд не принял иск к Путину из-за голосования по Конституции Верховный суд России отказался принять иск Геннадия Рудяка с обжалованием указа главы государства Владимира Путина о проведении голосования по Конституции 1 июля. 10K

Политика Путин назвал в своей статье главные причины Второй мировой войны Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне, для американского журнала The National Interest.

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 799

Общество Задержан конкурент Лукашенко на пост президента Белоруссии Претендент на пост президента Республики Беларусь Виктор Бабарико задержан правоохранителями как непосредственный организатор противоправной деятельности. 583

Футбол «Наполи» по пенальти победил «Ювентус» и стал обладателем Кубка Италии "Наполи" в серии пенальти одержал победу над туринским "Ювентусом" в финальном матче Кубка Италии по футболу и завоевал трофей.

Общество В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами. 2

Космос Роскосмос готов сотрудничать с частными компаниями и оказывать им поддержку Ранее в Роскосмосе сообщали, что назначенный в мае советником гендиректора госкорпорации Николай Севастьянов, возглавлявший ранее РКК "Энергия", на новом посту будет заниматься вопросами развития частной космонавтики.

Здоровье ВОЗ заявила о прорыве в лечении Covid-19 Итоги клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения коронавируса Covid-19 стали научным прорывом, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. 950

Шоу-бизнес Заседание по делу о разводе Телегина и Пелагеи пройдет 26 июня Заседание по бракоразводному процессу о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей между форвардом московского ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей пройдет 26 июня, сообщила пресс‑служба Никулинского суда. 9

Политика Замгоссекретаря США подала в отставку из-за разногласий с Трампом Замгоссекретаря США по законодательным вопросам афроамериканка Мэри Тэйлор уволилась со своего поста из-за "комментариев и действий" президента США Дональда Трампа по поводу "расовой несправедливости", сообщает в пятницу издание Washington Post.

Общество Опрос: россияне настаивают на отцовском капитале за третьего ребёнка Настаивают на дополнительном отпуске отцам после рождения третьего ребёнка в семье 85% респондентов.

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5,9K

Общество Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет. 274