Общество
РИА Новости«Нафтогаз» захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом
"Нафтогаз Украины" планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря, заявил главный исполнительный директор компании Отто Ватерландер, сообщает Korrespondent.
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Экономика
Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года
Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года.
РБК 00:00
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Политика
Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале 2020 года будет самым высоким в истории человечества.
Известия вчера в 21:21
Авто
Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors
Компания Rezvani Motors, которая специализируется на разработке бронированных внедорожников, заявила о своих планах выпустить шестиколёсный пикап.
Тарантас Ньюс 17 июня в 07:51
Политика
Суд не принял иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд России отказался принять иск Геннадия Рудяка с обжалованием указа главы государства Владимира Путина о проведении голосования по Конституции 1 июля.
DixiNews вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Политика
Путин назвал в своей статье главные причины Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне, для американского журнала The National Interest.
Общественное телевидение России вчера в 14:45
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Общество
Задержан конкурент Лукашенко на пост президента Белоруссии
Претендент на пост президента Республики Беларусь Виктор Бабарико задержан правоохранителями как непосредственный организатор противоправной деятельности.
Народные новости вчера в 11:56
Футбол
«Наполи» по пенальти победил «Ювентус» и стал обладателем Кубка Италии
"Наполи" в серии пенальти одержал победу над туринским "Ювентусом" в финальном матче Кубка Италии по футболу и завоевал трофей.
РИА Новости 17 июня в 17:18
Общество
В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов
Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
Дилетант вчера в 10:49
Космос
Роскосмос готов сотрудничать с частными компаниями и оказывать им поддержку
Ранее в Роскосмосе сообщали, что назначенный в мае советником гендиректора госкорпорации Николай Севастьянов, возглавлявший ранее РКК "Энергия", на новом посту будет заниматься вопросами развития частной космонавтики.
ТАСС вчера в 13:38
Здоровье
ВОЗ заявила о прорыве в лечении Covid-19
Итоги клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения коронавируса Covid-19 стали научным прорывом, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Татар-информ 17 июня в 01:28
Общество
На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина
«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском вчера в 05:39
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
Газета.Ru вчера в 23:31
Футбол
ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»
Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM вчера в 09:34
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Заседание по делу о разводе Телегина и Пелагеи пройдет 26 июня
Заседание по бракоразводному процессу о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей между форвардом московского ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей пройдет 26 июня, сообщила пресс‑служба Никулинского суда.
РИА Новости вчера в 03:45
Армия и оружие
Пентагон выложил новые снимки бомбардировщика ВКС в Ливии
Утро.ru вчера в 11:02
Политика
Замгоссекретаря США подала в отставку из-за разногласий с Трампом
Замгоссекретаря США по законодательным вопросам афроамериканка Мэри Тэйлор уволилась со своего поста из-за "комментариев и действий" президента США Дональда Трампа по поводу "расовой несправедливости", сообщает в пятницу издание Washington Post.
РИА Новости вчера в 21:08
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также отказаться от их планировки в новых многоэтажках.
Piter.tv вчера в 02:27
Здоровье
Невельским медработникам вручили награды
Сахалин.Инфо вчера в 23:37
Происшествия
В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 11:52
Общество
Опрос: россияне настаивают на отцовском капитале за третьего ребёнка
Настаивают на дополнительном отпуске отцам после рождения третьего ребёнка в семье 85% респондентов.
News.ru вчера в 22:13
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Нонна Гришаева рассказала о непростой работе с Ефремовым
Актриса Нонна Гришаева рассказала в интервью о своей непростой работе с актером Михаилом Ефремовым, который стал участником смертельного ДТП 8 июня.
Невские Новости 17 июня в 17:24