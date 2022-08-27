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Украина планирует занять около $342 млн, чтобы оплатить газ

Украина собирается направить 12,7 млрд гривен ($342 млн) на покупку газа в отопительный сезон 2022–2023 годов.
Коммерсантъ
Расходы государственного бюджета Украины планируется повысить на 12,7 млрд гривен (около 346 млрд долларов), которые поступят на импорт газа.
ФАН
"Средства будут привлечены с помощью внешних заимствований", - уточнило СМИ.
Ореанда-Новости
В ежедневном обращении 26 августа президент Украины Владимир Зеленский сказал, что будущая зима будет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Украина намерена занять около $342 млн для оплаты газа
Ведомости09:16
Украина планирует занять около 346 миллионов долларов для закупки газа
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Украина планирует занять около $342 млн, чтобы оплатить газ
Коммерсантъ08:22
Украина хочет купить газ за счет внешних заимствований на 346 млн долларов
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Украина займёт $346 млн для закупки газа
Ореанда-Новости08:05
Страна.ua: Украина планирует привлечь около $346 млн заимствований для покупки газа
Газета.Ru07:40
«Страна.ua»: Украина планирует занять около 346 миллионов долларов для закупки газа
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