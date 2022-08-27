«Надеемся, что Франция в ближайшем будущем сможет признать последствия своего колониального прошлого, и не будет пытаться уйти от исторических реалий, бросая тень на Турцию или любую другую страну», — заявил официальный представитель министерства иностранных Турции Танжу Бильгич.
Ожидается, что контракт будет подписан на трехлетний срок, а стоимость "голубого топлива" будет рассчитана по нефтяной формуле и составит от $310 до $408 за 1 тыс. куб. м. По оценкам президента Сербии, цена за 2,2 млрд куб. м газа является лучшей в Европе.
Заместитель мэра Хельсинки Пааво Архимяки хочет внести поправки в законодательство, которые помогут конфисковать домашнюю арену "Йокерита" у Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко, сообщают финские СМИ Собственником клуба в скором времени должен стать обладатель Кубка Стэнли Теему Селянне.