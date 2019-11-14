Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессУкраина победила Эстонию в товарищеском матче

Украина — Эстония
1 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Стадион «Металлург»
Сергей Сидорчук
Дмитрий Иванисеня
46′
Николай Матвиенко
Артем Шабанов
46′
Виктор Цыганков
Роман Безус
46′
46′
Герт Камс
Тайджо Тенисте
Виктор Коваленко
Виталий Буяльский
46′
50′
Маттиас Кяйт
62′
Михкель Айнсалу
Илья Антонов
62′
Франк Лийвак
Сергей Зенёв
Андрей Ярмоленко
Марьян Швед
66′
70′
Маттиас Кяйт
Константин Васильев
70′
Хенри Аньер
Эрик Сорга
Евгений Шахов
Владимир Шепелев
75′
77′
Никита Баранов
82′
Сандер Пури
Кен Калласте
Эдуард Соболь
83′
87′
Сергей Зенёв
Роман Безус
90′+2′
Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус. В другом матче Парагвай обыграл Болгарию (1:0).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Украина победила Эстонию в товарищеском матче

Спорт-Экспрессвчера в 13:55

Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета

Sputnik Эстониявчера в 14:10

Футболисты сборной Украины обыграли команду Эстонии в товарищеском матче

РИА Новостивчера в 14:02

Украина - Эстония: прогноз Лео Васильева 14 ноября 2019

Ставка TV13 ноября в 22:51

Второй состав сборной Украины с помощью рикошета вырвал победу над Эстонией

Евро-футбол.рувчера в 13:54

Тюменский вратарь стал капитаном сборной

Тюменские известиявчера в 03:24

Сборная Украины на 92-й минуте вырвала победу в матче с эстонцами

ProstoProSportвчера в 13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
Футбол

Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС

Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Вести.Ru 06:47
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой

Американский пограничник ранил из огнестрельного оружия россиянина, говорится в заявлении погранслужбы США.
Коммерсантъ 15:58
Здоровье

Названы основные признаки чрезмерного употребления алкоголя

Психолог Клаудия Бернат уверена, что это может быть первым признаком того, что алкоголь становится проблемой.
Профиль вчера в 07:45
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru вчера в 14:38
Политика

Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
РИА Новости 12:37
Фигурное катание

Трусова: «Падение перед прокатом избавило от волнения»

Российская фигуристка Александра Трусова не смогла объяснить, почему упала на лед перед началом исполнения короткой программы на Гран-при России, но отметила, что падение избавило ее от излишнего давления.
ProstoProSport 12:30
Экономика

АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Ведомости 11:34
Армия и оружие

Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва

Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Газета DAILY 15:20
Футбол

Сборная Англии разнесла Черногорию и вышла на Евро-2020

Сборная Англии одержала победу над командой Черногории в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 7:0.
REGNUM вчера в 21:26
Политика

Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу

Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
РБК 13:55
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Общество

Россиянина Буркова оставили под арестом до суда в США

Коммерсантъ 15:08
Политика

Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм

Коммерсантъ 11:39
Происшествия

Двое саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее

В результате взрывов на военном арсенале в украинской Балаклее погибли двое саперов,передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Происшествия

В Крыму по подозрению в убийстве пятилетней девочки задержан ее отчим

Отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержан по подозрению в ее убийстве, сообщает Москва 24.
Аргументы и Факты 05:56
Здоровье

Минздрав предложил запретить в России хлеб без йода

Министерство здравоохранения предлагает запретить в России производство хлебобулочных изделий без добавления йодированной соли, документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
ЗакC.Ру 07:21
Политика

Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
RT на русском 13:03
Игры

Вышел трейлер новой Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator 2020 станет одиннадцатой частью в серии. Сыграть в нее можно будет на Windows 10 и Xbox One.
CyberSport.ru вчера в 16:26
Футбол

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели

Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко.
Профиль 15:02
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 13 ноября в 07:17
Культура

Танец Хоакина Феникса в «Джокере» засняли с другого ракурса — видео

Life.ru 13:41
Культура

В «Новом Иерусалиме» открыли выставку работ Марка Шагала

Выставку назвали «Шагал: между небом и землёй». 239 работ авангардиста привезли из трёх стран, чтобы показать всем желающим.
News.ru 12:44
Авто

Назван самый популярный в октябре автомобиль с пробегом в России

Отечественный хэтчбек LADA-2114 в октябре 2019 года стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке России.
Автоновости дня вчера в 06:48
Общество

Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

РИА Новости 14:50
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 13:44
Культура

Дмитрий Медведев оценит фотовыставку на культурном форуме в Петербурге

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев присоединится к VIII международному культурному форуму, который проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября.
Невские Новости вчера в 23:31
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное