Футбол
Спорт-ЭкспрессУкраина победила Эстонию в товарищеском матче
Сергей Сидорчук
Дмитрий Иванисеня
|46′
Николай Матвиенко
Артем Шабанов
|46′
Виктор Цыганков
Роман Безус
|46′
|46′
Герт Камс
Тайджо Тенисте
Виктор Коваленко
Виталий Буяльский
|46′
|50′
Маттиас Кяйт
|62′
Михкель Айнсалу
Илья Антонов
|62′
Франк Лийвак
Сергей Зенёв
Андрей Ярмоленко
Марьян Швед
|66′
|70′
Маттиас Кяйт
Константин Васильев
|70′
Хенри Аньер
Эрик Сорга
Евгений Шахов
Владимир Шепелев
|75′
|77′
Никита Баранов
|82′
Сандер Пури
Кен Калласте
Эдуард Соболь
|83′
|87′
Сергей Зенёв
Роман Безус
|90′+2′
Украина
Расстановка 4‑5‑1
23
Лунин
19
Болбат
6
Шабанов
3
Пластун
2
Соболь
8
Швед
14
Буяльский
13
Иванисеня
4
Шепелев
18
Безус
11
Беседин
22
Игонен
23
Тенисте
21
Баранов
17
Кууск
3
Пикк
6
Антонов
13
Крейда
14
Васильев
19
Калласте
9
Сорга
10
Зенёв
Эстония
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус. В другом матче Парагвай обыграл Болгарию (1:0).
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Украина вырвала победу над Эстонией, Болгария с Поповым проиграла Парагваю с Мельгарехо
Sport24.ruвчера в 14:18
Гол Безуса принес сборной Украины победу над Эстонией, Болгария уступила Парагваю
Sportbox.RUвчера в 13:56
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