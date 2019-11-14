Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус. В другом матче Парагвай обыграл Болгарию (1:0).

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