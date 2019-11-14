Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессУкраина победила Эстонию в товарищеском матче

Украина — Эстония
1 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, сегодня
Стадион «Металлург»
Сергей Сидорчук
Дмитрий Иванисеня
46′
Николай Матвиенко
Артем Шабанов
46′
Виктор Цыганков
Роман Безус
46′
46′
Герт Камс
Тайджо Тенисте
Виктор Коваленко
Виталий Буяльский
46′
50′
Маттиас Кяйт
62′
Михкель Айнсалу
Илья Антонов
62′
Франк Лийвак
Сергей Зенёв
Андрей Ярмоленко
Марьян Швед
66′
70′
Маттиас Кяйт
Константин Васильев
70′
Хенри Аньер
Эрик Сорга
Евгений Шахов
Владимир Шепелев
75′
77′
Никита Баранов
82′
Сандер Пури
Кен Калласте
Эдуард Соболь
83′
87′
Сергей Зенёв
Роман Безус
90′+2′
3 фото
Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус. В другом матче Парагвай обыграл Болгарию (1:0).
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