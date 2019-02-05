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Lenta.ruУкраина победила Россию в торговом споре
В 2018-м третейская группа согласилась с мнением Москвы: ВТО тогда обосновала, что снижение импорта объясняется не введением ограничений со стороны России, а другими причинами. Летом 2018-го Украина оспорила это решение.
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СМИ сообщили о частичной поддержке ВТО апелляции Украины по спору с Россией
Rambler News Service11:49
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Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
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Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира, сообщает издание VG.
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к мировому сообществу с просьбой предоставить данные о новым типе коронавируса 2019-nCoV.
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Путин посетит череповецкий колледж
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
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Акции Tesla подорожали почти на 20%
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Россию обязали выплатить более 800 тыс. евро за пытки в МВД
Еще 180 тыс. евро ЕСПЧ присудил адвокатам, в квартирах или офисах которых незаконно прошли обыски.
Общество
Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
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Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
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Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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Милла Йовович родила третьего ребенка.
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Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают
Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.