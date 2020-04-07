Экономика

REGNUMREGNUMУкраина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому. Об этом Витренко заявил 7 апреля через социальные сети.
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В «Нафтогазе» напомнили об оставшихся претензиях к «Газпрому» на $17 млрд

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«Нафтогаз» планирует предъявить «Газпрому» новые претензии на $17,3 млрд

ТАСС09:52
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Происшествия

В Чувашии подтвердились еще 9 случаев коронавируса

Все заразившиеся находятся в БСМП Сегодня в Чувашии официально подтвердилось еще 9 случаев заражения коронавирусом, 8 из них заразились при контакте с больным в Чебоксарах.
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Британский премьер Борис Джонсон переведен в реанимацию

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РБК 11:10
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Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Политика

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Мантуров сообщил, что Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок

Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусом.
ТАСС 11:39
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Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ 09:42
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости 12:27
Общество

До 102 может увеличиться число заражённых в Брянске

Севская правда 07:01
Здоровье

В Абхазии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения человека коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрирован в Абхазии.
ТАСС 11:20
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Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000

В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Игромания.ру вчера в 12:59
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Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

Peterburg2.ru 05 апреля в 07:26
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Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.
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Происшествия

В Ивановской области произошёл пожар в здании швейной фабрики

RT на русском 12:41
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Политика

Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках

Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания.
Lenta.ru 11:11
Экономика

Объяснены низкие траты России на спасение экономики от коронавируса

Низкие по сравнению с другими государствами траты России на спасение экономики от последствий коронавируса связаны с опасениями властей страны, что период дешевой нефти затянется.
Lenta.ru 12:08
Общество

Жители Карелии показали, как выглядит продуктовый набор для школьников

Сегодня, 7 апреля, школьники из малоимущих семей в Карелии начали получать продуктовые наборы.
Карелинформ 07:36
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Алексис Санчес не собирается покидать «МЮ»

Манчестер, Великобритания, 7 апреля 2020, 19:51 — REGNUM Нападающий «Манчестер Юнайтед» чилиец Алексис Санчес не собирается покидать команду, согласно утверждениям ESPN.
REGNUM 12:51
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Общество

Польша выступила за новые налоги в ЕС

Под идеями Матеуш Моравецкий подразумевает «цифровой налог, налог от финансовых операций, налог на выбросы CO2, налог для больших международных корпораций».
ИА Красная Весна вчера в 08:12
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Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае

Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 11:48
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Площадь лесного пожара в районе Чернобыльской АЭС вновь увеличилась

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Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников

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Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
Происшествия

В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы

В Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент.
Российская газета 11:08
Общество

Forbes опубликовал список богатейших людей мира

Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос.
Российская газета 10:47
Общество

7 апреля Япония вводит режим ЧС

Вести.Ru вчера в 05:35
Общество

В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ

Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
REGNUM 01:18
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