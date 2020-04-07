Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому. Об этом Витренко заявил 7 апреля через социальные сети.

Происшествия В Чувашии подтвердились еще 9 случаев коронавируса Все заразившиеся находятся в БСМП Сегодня в Чувашии официально подтвердилось еще 9 случаев заражения коронавирусом, 8 из них заразились при контакте с больным в Чебоксарах.

Общество Британский премьер Борис Джонсон переведен в реанимацию Как сообщает официальный представитель канцелярии правительства, состояние британского премьер Бориса Джонсона ухудшилось, что заставило врачей принять решение о переводе политика в палату интенсивной терапии, - реанимацию.

Политика Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.

Происшествия Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.

Политика Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания.

Экономика Объяснены низкие траты России на спасение экономики от коронавируса Низкие по сравнению с другими государствами траты России на спасение экономики от последствий коронавируса связаны с опасениями властей страны, что период дешевой нефти затянется.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Общество Польша выступила за новые налоги в ЕС Под идеями Матеуш Моравецкий подразумевает «цифровой налог, налог от финансовых операций, налог на выбросы CO2, налог для больших международных корпораций».

Политика Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса нового типа.

Культура Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска» Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.

Общество Forbes опубликовал список богатейших людей мира Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос.