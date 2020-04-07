Экономика
REGNUMУкраина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому. Об этом Витренко заявил 7 апреля через социальные сети.
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Происшествия
В Чувашии подтвердились еще 9 случаев коронавируса
Все заразившиеся находятся в БСМП Сегодня в Чувашии официально подтвердилось еще 9 случаев заражения коронавирусом, 8 из них заразились при контакте с больным в Чебоксарах.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон переведен в реанимацию
Как сообщает официальный представитель канцелярии правительства, состояние британского премьер Бориса Джонсона ухудшилось, что заставило врачей принять решение о переводе политика в палату интенсивной терапии, - реанимацию.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней
Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Политика
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Мантуров сообщил, что Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок
Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
Общество
До 102 может увеличиться число заражённых в Брянске
Здоровье
В Абхазии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения человека коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрирован в Абхазии.
Игры
Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000
В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Кино
Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.
Происшествия
В Ивановской области произошёл пожар в здании швейной фабрики
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Политика
Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках
Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания.
Экономика
Объяснены низкие траты России на спасение экономики от коронавируса
Низкие по сравнению с другими государствами траты России на спасение экономики от последствий коронавируса связаны с опасениями властей страны, что период дешевой нефти затянется.
Общество
Жители Карелии показали, как выглядит продуктовый набор для школьников
Сегодня, 7 апреля, школьники из малоимущих семей в Карелии начали получать продуктовые наборы.
Футбол
Алексис Санчес не собирается покидать «МЮ»
Манчестер, Великобритания, 7 апреля 2020, 19:51 — REGNUM Нападающий «Манчестер Юнайтед» чилиец Алексис Санчес не собирается покидать команду, согласно утверждениям ESPN.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
Польша выступила за новые налоги в ЕС
Под идеями Матеуш Моравецкий подразумевает «цифровой налог, налог от финансовых операций, налог на выбросы CO2, налог для больших международных корпораций».
Политика
Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае
Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Происшествия
В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы
В Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент.
Общество
Forbes опубликовал список богатейших людей мира
Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос.
Общество
7 апреля Япония вводит режим ЧС
Общество
В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ
Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.