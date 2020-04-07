Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому. Об этом Витренко заявил 7 апреля через социальные сети.

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Происшествия В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).

Политика В Кремле назвали возможный срок эффекта от самоизоляции Напомним, что цели принять решение о продлении или сокращении режима нерабочих дней на совещании не ставилось, и доминировала точка зрения, что режим самоизоляции - единственно правильное решение, чтобы разорвать цепочки распространения этой инфекции.

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