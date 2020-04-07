Экономика
REGNUMУкраина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому. Об этом Витренко заявил 7 апреля через социальные сети.
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Политика
Путин призвал вернуть предприятия в нормальный график работы
В среду во время селекторного совещания с главами регионов президент потребовал создать все условия для возврата компаний к нормальному графику работы, чтобы помочь им избежать серьезных последствий из ограничительных мер в связи пандемией COVID-19.
Общество
Собянин призвал бизнес не сокращать людей в период борьбы с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал представителей бизнеса не сокращать своих работников в период борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса
Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Политика
Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав
Президент Владимир Путин попросил правительство отработать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности не менее чем на три месяца.
Происшествия
В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки
Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).
Политика
В Кремле назвали возможный срок эффекта от самоизоляции
Напомним, что цели принять решение о продлении или сокращении режима нерабочих дней на совещании не ставилось, и доминировала точка зрения, что режим самоизоляции - единственно правильное решение, чтобы разорвать цепочки распространения этой инфекции.
Политика
Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Глава государства напомнил, что Россия выдержала набеги печенегов и половцев, и коронавирус она тоже преодолеет.
Политика
Сенатор заявила о невозможности умереть с голоду в России
Ранее 8 апреля президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки безработных.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ
Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
Экономика
В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России
Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Здоровье
В Минздраве назвали основной источник заражения коронавирусом стариков
Руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава Андрей Фисенко рассказал о заражении коронавирусом пожилых людей.
Здоровье
Граждане Украины смогут выйти на работу уже в мае — Минздрав
Как сообщало EADaily, накануне глава правительства заявил, что для спасения экономики страны украинцев нужно вернуть на работу уже в мае.
Здоровье
Врач назвал необходимые лекарства для «карантинной аптечки»
Романенко сказала, что в домашней аптечке на время карантина необходимо собрать минимум необходимых препаратов.
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Общество
Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Общество
Сбербанк с 9 апреля переводит все отделения на обычный режим работы
Сбербанк с 9 апреля переводит все отделения на обычный режим работы. Сбербанк уделяет особое внимание качеству обслуживания клиентов.
Игры
Cyber-Up Your PC: создатели Cyberpunk 2077 запустили необычный конкурс
Варшава, 8 апреля 2020, 10:19 — REGNUM CD Projekt RED запустила необычный конкурс под названием Cyber-Up Your PC.
Шоу-бизнес
Лещенко признался, что нарушил карантин из-за Малахова
Народный артист РСФСР рассказал, что нарушил карантинный режим после поездки в Соединенные Штаты не по собственной воле.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии и потребовала уволить его с должности замминистра.
Здоровье
В Югре зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Общество
Владимир Путин обратился к главам регионов России
Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.
Кино
Каннский кинофестиваль отказался от онлайн-формата
Организаторы откажутся от такого формата, даже если в мае не будет снят запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Организаторы предложили провести «Бессмертный полк» в России онлайн
Организаторы акции «Бессмертного полка» просят россиян воздержаться от участия в шествии 9 мая на улицах городов, сообщается на сайте движения.
Общество
В Карелии проверят все продуктовые наборы для школьников после жалоб
Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил региональному Министерству образования проверить наборы продуктов для школьников из малоимущих семей по всей республике после того, как поступили жалобы от родителей из города Питкяранта.