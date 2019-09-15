с чего всё началось

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом пишет издание Hromadske.

Здоровье В Новгороде врачи больницы объявили итальянскую забастовку Врачи четырех отделений областной детской клинической больницы в Великом Новгороде объявили итальянскую забастовку, функционирует в обычном режиме сообщает пресс-служба регионального правительства.

Наука Физики: темные «полумагниты» могут проходить сквозь нас ежедневно По информации исследователей, темные «полумагниты» могут проходить сквозь нас ежедневно, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Происшествия В Красноярске из-за технической неисправности сел Як-42 В аэропорту Красноярска успешно приземлился самолет Як-42, на борту которого во время полета возникла техническая неисправность.

Политика В сенате США призвали атаковать нефтяные объекты Ирана Американские военные должны атаковать нефтяные объекты Ирана, чтобы Тегеран прекратил агрессию в отношении Саудовской Аравии – так американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал удары беспилотников по предприятиям Саудовской Аравии.

Шоу-бизнес Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Армия и оружие NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир» Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Футбол Быстров: «Кононов не руководит игроками „Спартака“» Быстров отметил, что после любого поражения "Спартака" ходят разговоры о том, что Кононова нужно уволить.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала подарки со свадьбы Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Единоборства Тайсон Фьюри победил Отто Валлина единогласным решением судей Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.

Футбол «Интер» обыграл на своем поле «Удинезе» В следующем туре Интер в гостях сыграет против Милана, а Удинезе на своем поле встретится с Брешией.

Политика В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в интервью "Известиям" прокомментировал план главы правительства Украины Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря.

Общество Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Хоккей НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере Бой завершился в конце первого раунда. Гэтжи нанёс Серроне мощный правый боковой удар и добил его, после чего рефери остановил поединок.

Гаджеты «Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу "Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.

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Политика «Газпром» снизил поставки по Opal Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".