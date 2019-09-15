Политика
Газета.RuУкраина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом пишет издание Hromadske.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который занял этот пост в августе, сообщил, что украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса, передает Hromadske.РБКвчера в 22:54
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 06:02, Вашингтон
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