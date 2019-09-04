Политика
КоммерсантъУкраина подняла вопрос о возвращении российских наблюдателей в Донбасс
Предложение было высказано украинской стороной в ходе заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, написала в Facebook Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в группе Леонида Кучмы.
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"Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - отметила Олифер на своей странице в Facebook.Московский Комсомолец13:01
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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В Уральском федеральном округе выросла смертность от алкогольных отравлений на 22,2%. Это больше, чем общероссийский показатель роста в 17,2%, сообщается в исследовании Центра разработки алкогольной национальной политики.
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Общество
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Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.
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Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.
Lenta.ru 14:40
Наука
Предложен новый метод быстрого размораживания поверхностей
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Evo-rus.com 10:20
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Утверждены спецификации стандарта USB4
Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила спецификации стандарта USB4.
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Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил (!) Польшу в ответ на предложение журналистов сказать что-то стране, в которой в эти дни проходят памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
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Политика
Лавров сообщил, что демократы США вновь разыгрывают «российскую карту»
Лавров сообщил, что демократы США продолжают «с остервенением» искать якобы имеющиеся связи их президента Дональда Трампа с Москвой перед предстоящими выборами, даже несмотря на отсутствие доказательств подобной теории, которые пыталась выявить комиссия бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера.
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Емельяненко пообещал «разорвать» представителя силового экстрима аналогично своей рубашке.
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На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
Газета.Ru 12:41
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Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.
iXBT.com 10:53
Общество
Эксперт рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях
Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в беседе с НСН рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях.
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Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
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Михаил Боярский выпустил клип на новую песню «Хорошего Питера»
Давыдов.Индекс 09:52
Хоккей
«Лос-Анджелес» подписал трехлетний контракт с Адрианом Кемпе
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Кино
Вышел трейлер фильма «Плохие парни 3»
В прокат фильм выйдет 17 января 2020 года. Первая часть "Плохих парней" вышла в прокат в 1995 году.
ТАСС 14:07
Футбол
Сборная России прилетела в Глазго на матч с Шотландией
Игроки сборной России прилетели в Глазго на матч отборочного цикла Евро-2020 против команды Шотландии.
Sportbox.RU 14:51
Армия и оружие
Сайдик заявил о продолжающем приносить плоды перемирии в Донбассе
Действующее перемирие продолжает приносить свои плоды, несмотря на обострение ситуации на фронте в последние дни.
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Наука
Отверстие в черепе у морских змей оказалось частью аналога жабр
Кровеносные сосуды под кожей морской змеи полосатого ластохвоста (Hydrophis cyanocinctus), расположенные напротив отверстия в черепе, образуют разветвленную сеть, которая снабжает мозг рептилии, пока та находится под водой.
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Экономика
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08