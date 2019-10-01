Политика
Деловое.ТВУкраина и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
1 октября в Минске на заседании Контактной группы по урегулированию делегация Украины подписала "формулу Штайнмайера", сообщает "Интерфакс". "Формула Штайнмайера" определяет механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления. В отдельных районах ДНР и ЛНР на временной основе.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском 16:53
Здоровье
Россиянам перестало нравиться качество медпомощи
Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг в 2018 году понизилась.
Lenta.ru 18:02
Экономика
Получить кредит в России стало сложнее
РИАМО – 1 окт. Со вторника при выдаче кредитов в российских банках начинают оценивать степень закредитованности потенциальных клиентов, для этого будет использоваться показатель долговой нагрузки (ПДН), сообщает "Российская газета".
РИАМО вчера в 22:20
Кино
Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»
Во вторник, 1 октября, в сети появился тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела".
Piter.tv 02:41
Здоровье
ВИЧ-инфекцию в Сахалинской области подхватили 159 человек
Выявление в Сахалинской области ВИЧ-заболеваний в 2019 году достигло рубежа в 159 случаев и сегодня на диспансерном наблюдении находятся 1 тысяча 240 человек.
АСТВ 03:00
Здоровье
Обрекли на смерть: в Керчи собирают подписи против перепрофилирования онкодиспансера
Как передает корреспондент РИА «Новый День», над керченским филиалом ГБУЗРК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М Ефетова» нависла угроза «перепрофилирования» – сокращение штата, запрет на проведение операций и невозможность провести диагностику на месте.
Новый День вчера в 19:45
Космос
Запуск спутников связи «Гонец-М» ракетой «Союз» отложили на 2020 год
Известия 28 сентября в 20:28
Политика
Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.
Газета.Ru 17:27
Шоу-бизнес
Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии
Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 16:38
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Происшествия
На колледж в Финляндии совершено нападение
В профессионально-техническом колледже в финском городе Куопио днем во вторник произошел некий инцидент с применением насилия.
BFM.ru 07:53
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Здоровье
За неделю в Карелии ОРВИ заболели более 5500 человек
В Роспотребнадзоре Карелии рассказали, что за прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5643 случая заболеваний ОРВИ.
Karelia.news 05:10
Политика
Британские читатели оценили испытания спецназа ФСИН на краповый берет
Читатели британского таблоида The Daily Mail восхитились прохождением испытания на право носить краповый берет спецназом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
ФАН 00:43
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Киберспорт
В Dota 2 добавили меню настроек аккаунта
Вечером 1 октября Valve выпустила патч для Dota 2, в которой добавила вкладку «аккаунт» в настройки для привязки номера мобильного телефона.
CyberSport.ru 16:27
Политика
Стоун заявил, что очень гордится интервью с Путиным
Режиссер Оливер Стоун заявил, что гордится интервью, которые он взял у президента России Владимира Путина в рамках подготовки фильма о главе российского государства.
РЕН ТВ 12:47
Экономика
Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов
РБК ознакомился с документом, 1 октября он рассматривался в ТПП на совещании с представителями бизнеса, банков, некредитных финансовых организаций и Минюста, рассказали РБК два участника встречи.
РБК 14:38
Политика
Редактор РИА Новости пожаловался на «БДСМ-курсы» для военкоров в Крыму
Редактор РИА Новости Святослав Павлов подал заявление в Главное военное следственное управление Следственного комитета России о превышении должностных полномочий организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019».
Ридус 17:17
Шоу-бизнес
Джастин Бибер показал свадебное фото с Хейли Болдуин
Джастин Бибер поделился первыми фотографиями со своей женой Хейли Бибер в понедельник.
Газета Metro 11:56
Футбол
«Спартак» начинает переговоры с Тедеско
Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско.
Sport.ru 13:58
Гаджеты
Huawei разрабатывает процессор Kirin 1000 в 5 нанометров для Mate 40
Huawei разрабатывает Kirin 1000 с 5-нм платформой для использования в серии смартфонов Mate 40.
Дни24 06:31
Происшествия
Подполковник МЧС покончил с собой в Подмосковье
В подмосковном Переделкино обнаружено тело заместителя главы специального управления Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России подполковника Олега Жукова.
Известия 17:29
Политика
«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском
Обладательница титула "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша, одержавшая победу в национальном конкурсе красоты, отказалась давать интервью на украинском языке.
Газета.Ru 13:42
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30