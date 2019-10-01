Политика
Экономика сегодняУкраина подписала «формулу Штайнмайера» в Минске
Делегация из Украины во время заседания контактной группы в Минске подписала так называемую «формулу Штайнмайера». Речь идет о механизме реального предоставления Донбассу особого статуса в составе страны. Об этом сообщил источник, знакомый с переговорным процессом.
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Политика
Путин поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕАЭС в Ереване
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с результатами заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
МИР 24 14:51
Происшествия
Напавший на сотрудника Следственного комитета в Москве задержан
Напавший на сотрудника Следственного комитета с ножом у проходной СК в Москве задержан.
Газета.Ru 05:36
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Шоу-бизнес
В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского
Газета.Ru 15:01
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС 12:33
Футбол
Ювентус — Байер 1:0 (1-й тайм)
В матче группового турнира Юношеской лиге УЕФА «Ювентус» разгромил «Байер» (4:1). После игры у туринцев стало 6 очков, они являются лидерами группы D. «Байер» замыкает турнирную таблицу.
Спорт-Экспресс 10:01
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru вчера в 11:40
Происшествия
Екатеринбуржца задержали в Таиланде из-за сувенирных денег
Вадим взял с собой из России ненастоящие детские деньги, на них написано, что это сувенирная продукция.
RuNews24.ru 05:24
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22
Финансы
Рынок акций РФ растет на поддержке нефти и на корпоративных новостях
Российский рынок акций растет по основным индексам на поддержке нефти и на корпоративных новостях, следует из динамики торгов Московской биржи.
ПРАЙМ 08:40
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop 11:56
Происшествия
В Москве задержали кинопродюсера за то, что он кидался под машину ФСО
Бросались под машину ФСО РФ, и снимали это всё на камеры.
Комсомольская правда 11:17
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Пользователи соцсетей публикуют кадры урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 13:35
Футбол
«Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» в матче Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" одержал победу над "Аталантой" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:59
Хоккей
Спартак — ЦСКА 3:9 (3-й период)
В московском дерби, которое состоялось в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком».
RT на русском 14:58
Происшествия
В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина
В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
Российская газета 10:48
Происшествия
Автомобильный мост рухнул на рыбацкие лодки на Тайване
Пролет рухнул в воду, а бензовоз приземлился на рыбацкие лодки и загорелся. Ударной волной людей разбросало в стороны.
Вести.Ru 03:29
Армия и оружие
В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия образования КНР
Пекин отметил 70-летнюю годовщину образования Китайской Народной Республики большим военным парадом, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM 12:20
Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Бенфикой»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем Лиги чемпионов против "Бенфики" рассказал о том, как команда готовится к игре.
Pravda.Ru 10:22
Политика
Макрон выступил за сохранение России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Российской Федерации и выступил за сохранение членства РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Дума ТВ 06:59
Энергетика
Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года
Эквадор заявил о намерении покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года.
RT на русском 14:14
Происшествия
Прокуратура попросила об условном сроке для Павла Устинова
REGNUM вчера в 04:51
Спорт
WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории
Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 06:59
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 03:08
Футбол
Гризманн рассказал о трудностях общения с Месси
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах с общением с капитаном каталонцев Лионелем Месси.
ProstoProSport 11:41
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37