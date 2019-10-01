Украинская делегация во вторник, 30 сентября, подписала в Минске на заседании контактной группы "формулу Штайнмайера". Об этом сообщил источник, близкий к переговорам. Пока официального подтверждения данной информации нет.

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Политика Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.

Политика WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, состоявшемся 25 июля.

Гаджеты 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super выйдет 29 октября Как пишет китайский источник со ссылкой на информированных людей, Nvidia представит ожидаемую видеокарты GeForce GTX 1660 Super в самом конце текущего месяца — 29 октября.

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Политика Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма Певец Олег Винник раскритиковал негативное отношение украинских властей и общества к гастролям артистов в Крыму.

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Авто Nissan представил в Токио передовой концепт Nissan IMk Сегодня, 1 октября в японской Йокогаме компания Nissan презентует IMk.

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