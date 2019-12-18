Общество

Украина.руУкраина.руУкраина подписала соглашение с Румынией о поставках газа

Украина начнет импортировать природный газ из Румынии через территорию Молдавии с 1 января 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Украина договорилась о реверсе газа с Румынией

Газета.Ru11:34

Украина нашла новый источник газа в Европе

Lenta.ru08:02

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа

RT на русском07:29

Украина договорилась с Румынией о реверсных поставках газа

Комсомольская правда07:53

Украина и Румыния подписали межоператорское соглашение

Известия06:02

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января

ТАСС05:56

Украина разблокировала реверсные поставки газа через Румынию

РИА Новости05:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
Наука

Шимпанзе создают рок-музыку, кидая камни в деревья

Машины и Механизмы 02:09
Общество

В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные золотом

Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
Дни24 07:40
Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

REGNUM 02:15
Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

Автоновости дня 04:46
Культура

Ксения Собчак готовится запустить свое шоу на Первом канале

Ксения Собчак намеревается запустить новое шоу, которое будет выходить в эфир на Первом канале.
Актуальные Новости 10:50
Политика

Палата представителей США проголосует за импичмент

Если большинство все же проголосует за импичмент президента, Дональд Трамп может оставаться на посту, так как ему предстоит еще один шаг судебный процесс в Сенате.
HotGeo 07:57
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
РИА Новости Крым 12:56
Общество

Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили

Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены.
Lenta.ru 12:35
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

Газета.Ru 12:27
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Происшествия

Стали известны масштабы ущерба «Адмиралу Кузнецову» после пожара

Пожар, предварительно, нанес авианосцу «Адмирал Кузнецов» незначительный ущерб — сгорели в основном бытовые помещения.
Lenta.ru вчера в 04:25
Общество

Верховный суд разрешил взыскивать долги с наследников

Сам предприниматель погиб до того, как с него удалось бы взыскать эти долги и теперь они перейдут на его наследников.
Новые Известия 13:05
Общество

Концерны Fiat Chrysler и Peugeot договорились о слиянии

News.ru 02:59
Общество

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Газета.Ru 05:01
Шоу-бизнес

77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника

77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Вечерний курьер вчера в 07:28
Политика

Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 11:29
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Культура

Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате

Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
ФАН 16 декабря в 21:53
Армия и оружие

Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту

Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Российская газета вчера в 18:42
Общество

В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Naked Science 08:46
Общество

Уральский мэр засудит отказавшегося повышать ей зарплату депутата

Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата горсобрания Евгения Савельева, который раскритиковал ее работу и выступил против повышения зарплаты чиновнице.
Газета.Ru 05:42
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета вчера в 10:27
Кино

Критики разгромили девятый эпизод «Звездных войн»

После голливудской премьеры девятого эпизода «Звездных войн» в Сети появились восторженные отзывы первых зрителей, однако вслед за ними раздались голоса профессиональных кинокритиков, которые оказались не так воодушевлены последним детищем Джей Джей Абрамса.
Культуромания 09:35
Армия и оружие

Главы Генштабов России и США провели переговоры в Берне

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, они обсудили положение дел в Сирии, а также меры по предотвращению инцидентов во время военной деятельности сторон.
RT на русском 11:12
Футбол

Футболист сборной России Кудряшов расторг контракт с «Сочи»

Футбольный клуб РПЛ "Сочи" сообщил о расторжении контракта с защитником черноморской команды Федором Кудряшовым, выступающим также за сборную России.
Вести.Ru 12:46
Политика

«Нафтогаз» надеется вернуться к переговорам по газу в апреле

"Если контракт на транзит газа не будет подписан сейчас, то надеюсь, что в апреле - мае мы вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - заявил он.
Московский Комсомолец вчера в 16:07
Футбол

Сборная России выступит в новой форме на Евро-2020

Сборная России по футболу выступит на Евро-2020 в новой по дизайну форме, об том сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
Нева Спорт 11:26
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
РИА Новости 09:30
Технологии

В WhatsApp найдена серьёзная уязвимость в групповых чатах

Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.
Уфимские Заметки 05:20
Наука

Патент недели: новый способ бурения скважин

Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Популярная механика 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное