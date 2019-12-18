Общество
Газета.RuУкраина договорилась о реверсе газа с Румынией
Уточняется, что поставщики газа смогут транспортировать "голубое топливо" новым маршрутом из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, а далее в Молдавию. Договоренность с Румынией достигнута на фоне непростых переговоров по поводу транзита российского газа.
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Общество
В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля
В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
Уральский мэр засудит отказавшегося повышать ей зарплату депутата
Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата горсобрания Евгения Савельева, который раскритиковал ее работу и выступил против повышения зарплаты чиновнице.
Армия и оружие
Россия не видит нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути
Россия не видит необходимости в присутствии иностранных военных кораблей на Севморпути. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Как ранее писал "Ъ", документ обязывает президента США Дональда Трампа свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России, создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и т.д.
Футбол
Группа компаний «ТАИФ» подписала спонсорское соглашение с РФС
Группа компаний "ТАИФ" подписала спонсорское соглашение с Российским футбольным союзом (РФС).
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Здоровье
Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве
Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Общество
Что принадлежит семье Гуцериевых
Журнал Forbes называет семью Гуцериевых богатейшей в России и оценивает ее состояние в $5,65 млрд.
Здоровье
Врач рассказала, чем опасна для россиян аномально теплая зима
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Технологии
«Яндекс» показал новый поисковик
Компания «Яндекс» продемонстрировала глобальное обновление своего поисковика, сервис «Кью» и новые функции в «Яндекс.Район» и «Яндекс.Услуги», сообщает ТАСС.
Политика
В Евросоюзе признали создание ГТС на Украине завершенным
В энергосообществе Евросоюза (ЕС) признали, что на Украине завершено создание газотранспортной системы (ГТС), независимой от компании «Нафтогаз».
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Хоккей
«Авангард» продлил контракт с Бобковым на два года
«Авангард» и голкипер Игорь Бобков договорились о подписании нового контракта. Соглашение заключено на два года.
Биатлон
Россиянин Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на Кубке IBU
Биатлонист Саид Каримулла Халили стал лучшим из россиян в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, заняв четвёртое место.
Происшествия
«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из больниц Севастополя.
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Здоровье
Госдума расширила федеральный перечень редких заболеваний
Федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из бюджета РФ, будет расширен.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Фигурное катание
Загитова сообщила о ночных тренировках после приостановки карьеры
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова в ходе пресс-конференции в Москве заявила, что готовится к шоу и продолжает тренировки.
Политика
Польша рискует покинуть Евросоюз из-за судебной реформы
Судебная реформа, спор вокруг которой продолжается в Польше в течение последних нескольких лет, может спровоцировать выход страны из состава Европейского союза, поскольку противоречит законодательству ЕС.
Экономика
Экс-менеджер РЖД и ВЭБ создали одного из крупнейших операторов вагонов
«ВЭБ.РФ планирует передать ООО «Атлант» в лизинг или в собственность весь парк грузовых вагонов в размере около 40 тыс. единиц подвижного состава на рыночных условиях, в результате планируемого объединения парков обеих компаний ООО «Атлант» получит в управление порядка 75 тыс. вагонов», — гласит сообщение ВЭБа, поступившее в РБК.
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Политика
Украина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта
Правительство Украины вводит с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией по предъявлению заграничного паспорта, передает "Интерфакс".
Политика
Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа
Палата представителей США сегодня, 18 декабря, намерена провести процедуру голосования по утверждению двух пунктов обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал подсчитать среднюю оплату труда медиков без учёта зарплат главных врачей, которая может составлять 200–300 тысяч рублей.
Культура
Собчак запустит шоу на Первом канале
На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.