Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время может быть заключено соглашение между Молдавией и Газпромом на поставки природного газа на ближайшие три года. Договор предусматривает возможность забора газа Молдавией из разных точек.

Украина подписала соглашение с Румынией о реверсе газа

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