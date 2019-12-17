Политика
REGNUMУкраина подписала соглашение с Румынией о реверсе газа
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время может быть заключено соглашение между Молдавией и Газпромом на поставки природного газа на ближайшие три года. Договор предусматривает возможность забора газа Молдавией из разных точек.
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Армия и оружие
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Общество
Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер LostFilm
Роскомнадзор по решению Мосгорсуда начал блокировку торрент-трекера с сериалами LostFilm.TV.
Гаджеты
Inoi выпустила телефон для российских военнослужащих
Одна из российских компаний, уже известная отечественному потребителю мобильных телефонов, представила публике новый гаджет, рассчитанный на применение военнослужащими МО РФ.
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Общество
В компании Саида Гуцериева проходят обыски
Ранее несколько СМИ сообщили об обысках в офисах десяти компаний, принадлежащих Михаилу Гуцериеву, и дома у бизнесмена.
Происшествия
При столкновениях возле Рады пострадали двадцать три силовика
Двадцать три сотрудника полиции и Нацгвардии пострадали при столкновениях возле Верховной рады, которые произошли 17 декабря.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Футбол
«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря
Матч 10-го тура был перенесен на 18-ое декабря из-за протестных акций в столице Каталонии.
Общество
Собянин возложил ответственность за «московское дело» на организаторов митингов
Ответственность за пострадавших на митингах и осужденных по «московскому делу» лежит на тех, кто призывал людей принимать участие в несанкционированных акциях, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
В ЕС раскритиковали санкции США против «Северного потока – 2»
Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер жестко раскритиковал американские санкции в отношении «Северного потока – 2».
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Общество
Глава города подала в суд на депутата за отказ повышать ей зарплату
Мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова обозлилась на депутата, эксперта ОНФ Евгения Савельева из-за поста в социальных сетях.
Общество
Госдума приняла закон о виноделии в России
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Происшествия
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Фигурное катание
Загитова рассказала об интенсивных тренировках перед шоу с Навкой
Алина Загитова отказалась комментировать вопрос корреспондента РЕН ТВ о приостановке карьеры.
Политика
МИД оценил законопроект конгресса о санкциях за «интервенцию в Ливии»
Москва недоумевает в связи с появлением в конгрессе США законопроекта о санкциях против России за так называемую "интервенцию в Ливии", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Общество
В Москве задержали Марию Алехину
Политика
Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности
Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Общество
В России официально ввели электронные трудовые книжки
Работодатель обязан до 30 июня 2020 года письменно уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве, а также о праве работника сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой.
Политика
Парламент ЛНР принял закон о границах республики
Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую фотографией без фотошопа
Подписчики Натальи Водяновой и Яны Рудковской сразу заметили разительные отличия между снимками и заявили, что модель подставила продюсера.