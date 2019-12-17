Политика

REGNUMREGNUMУкраина подписала соглашение с Румынией о реверсе газа

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время может быть заключено соглашение между Молдавией и Газпромом на поставки природного газа на ближайшие три года. Договор предусматривает возможность забора газа Молдавией из разных точек.
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