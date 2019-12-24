Экономика
Lenta.ruУкраина подсчитала доход от транзита газа из России
Россия и Украина 20 декабря 2019 года договорились о продолжении транзита газа после 2020 года сроком на пять лет. В будущем году объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах — 40 миллиардов.
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Хоккей
Встреча Чехии и России откроет молодежный чемпионат мира по хоккею
26 декабря возьмёт свой старт ежегодный молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею с шайбой.
Армия и оружие
Украина продала США оснащенный лазерной пушкой советский корабль
Советское опытное судно "Диксон" проекта 596П, проданное Украиной Соединенным Штатам Америки по цене металлолома, могло быть оснащено лазерной пушкой.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Армия и оружие
Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск
Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Наука
Физики телепортировали фотоны с одного чипа на другой
Физикам впервые в истории удалось телепортировать фотоны с одного кремниевого чипа на другой.
Экономика
Банк ДОМ.РФ выдал дальневосточникам льготную ипотеку на 1 млрд рублей
Банк ДОМ.РФ одобрил льготных ипотечных кредитов в Дальневосточном федеральном округе на 1 млрд руб. С момента запуска "Ипотеки под 2 %" в банк поступило более 1 тыс. заявок от потенциальных заемщиков, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Общество
Visa опровергла информацию о сбоях в работе платежной системы
Сбоев в работе платежной системы не зафиксировано, сообщили в представительстве Visa в России в Twitter.
Происшествия
Россиянина арестовали в Крыму по обвинению в госизмене
В Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина по обвинению в госизмене. Он был арестован и этапирован в Москву.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью
Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Здоровье
По данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии
Японские ученые-медики определили и рассказали, как кишечник предупреждает человека о возникновении рака на ранней стадии его развития.
Транспорт
Отправился первый поезд из Москвы в Крым
Первый поезд из Москвы в Крым, который проедет по железнодорожной части моста через Керченский пролив, отправился с Казанского вокзала столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Александр Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны, что стало бы совсем простым вариантом объединения двух государств.
Армия и оружие
Войска надёжно прикрыты от ударов с воздуха
Опыт современных вооружённых конфликтов нашёл своё отражение в новых боевых уставах подразделений, воинских частей и соединений войсковой ПВО 2019 года, методическом материале, разрабатываемом в помощь командирам всех степеней для эффективной организации и проведения занятий по тактической, специальной и разведывательной подготовке.
Кино
Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Экономика
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
Кино
Состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»
В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Гаджеты
В NVIDIA GeForce Experience найдена серьёзная уязвимость
Речь идёт о NVIDIA GeForce Experience (GFE).
Футбол
«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграют 28 февраля
Расписание опубликовано на официальном сайте лиги. Стартовый поединок 20-го тура РПЛ пройдет в Самаре 28 февраля.
Армия и оружие
Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Футбол
Апелляция «Тоттенхэма» на удаление Сон Хын Мина была отклонена
Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" не сумел обжаловать красную карточку форварду Сон Хын Мина, которую он получил в матче 18-го тура чемпионата Англии против "Челси" (0:2).
Общество
Минкомсвязь оценила прошедшие учения по устойчивой работе Рунета
Ведомство проводило данные учения в понедельник, 23 декабря, вместе с другими органами власти и операторами связи, передает РИА Новости.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Происшествия
По делу генерала ФТС Кизлыка арестован его заместитель Серебро
Басманный суд Москвы во вторник отправил под стражу до 22 февраля заместителя начальника управления таможенного дознания ФТС России Алексея Серебро по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
Общество
Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.