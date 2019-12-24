Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина подсчитала доход от транзита газа из России

Россия и Украина 20 декабря 2019 года договорились о продолжении транзита газа после 2020 года сроком на пять лет. В будущем году объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах — 40 миллиардов.
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Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

ТАСС10:10

Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России

РИА Новости10:47

На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

Известия10:03

В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

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Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа

Коммерсантъ10:21

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Lenta.ru10:53

На Украине подсчитали предполагаемый доход от транзита газа из России

RT на русском11:36
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Политика

Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
РИА Новости 03:19
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik 21 декабря в 12:41
Футбол

Апелляция «Тоттенхэма» на удаление Сон Хын Мина была отклонена

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" не сумел обжаловать красную карточку форварду Сон Хын Мина, которую он получил в матче 18-го тура чемпионата Англии против "Челси" (0:2).
Газета.Ru 12:21
Политика

Володин призвал Польшу извиниться за поддержку политики Гитлера

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.
Парламентская газета 10:37
Общество

В Минфине предложили использовать такси для передвижения чиновников

Министерство финансов России подготовило предложения об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников.
RT на русском 11:55
Происшествия

Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя

В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию

На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Волга-Медиа вчера в 23:34
Космос

Массивный газовый диск поднимает вопросы о теории образования планет

Частицы пыли собираются вместе, образуя планеты, похожие на Землю, или становятся ядрами более массивных планет, собирая большое количество газа с диска, чтобы сформировать юпитероподобные газовые планеты-гиганты.
AstroNews.ru вчера в 11:45
Гаджеты

Компьютеры с китайскими CPU получат свою операционную систему

Помимо чипов Zhaoxin, планируется адаптировать Unity OS под процессоры Loongson, FeiTeng, ShenWei, Kunpeng и Hygon.
Игромания.ру 08:17
Шоу-бизнес

Фадеев рассказал о русофобских настроениях Наргиз

Pravda.Ru 11:45
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала свою дочь и рассказала, что назвала ее Симба

«Знакомьтесь, моя дочь – Симба», – цитирует Нюшу журнал Hello, которому звезда дала интервью по этому поводу.
Амур.инфо вчера в 02:55
Политика

«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»

НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 10:39
Общество

Восстановлены последние часы террориста с Лубянки Манюрова

Жертвами Манюрова, устроившего стрельбу у зданий ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря, стали двое силовиков.
Московский Комсомолец 10:58
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Игры

Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android

Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Актуальные Новости 22 декабря в 10:57
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Lenta.ru 06:42
Авто

Появились фотографии новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

Фото было сделано на конвейерной линии автопроизводителя, и там запечатлели три машины, а это указывает на то, что первая партия автомобилей уже произведена, но когда она появится в продаже неизвестно.
Tvoe-avto.com 21 декабря в 11:42
Происшествия

Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Новостной фронт 10:01
Экономика

Forbes анонсировал перемены в топ-10 самых богатых женщин России

С состоянием в $500 млн Людмила Коган войдет и в десятку самых богатых женщин России.
РБК 12:13
Армия и оружие

Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии

Турецкий парламент может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил страны в Ливии, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
РИА Новости 10:53
Спорт

РУСАДА приняло решение о несогласии с WADA

"Собрание приняло решение не согласиться с решением исполкома WADA и поручить гендиректору РУСАДА Юрию Ганусу 27 декабря отправить в WADA письмо с несогласием с решением", — прокомментировал решение собрания президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Вести.Ru 08:19
Здоровье

Врач рассказала о правилах лечения насморка

Запущенный насморк может привести к серьезным осложнениям, поэтому необходимо сразу правильно лечить его, рассказала заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Минздрава Московской области Ирина Лукина.
Взгляд.ру 12:19
Экономика

Глава «Роскино» ответила на сообщения о смене руководства

Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров.
РБК 12:16
Авто

Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России

Судя по опубликованным изображениям, речь идет о Nissan Sentra нового поколения, представленном в ноябре этого года на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Автоновости дня 00:10
Общество

Су-57 в Хабаровском крае разбился при испытаниях

Истребитель Т-50 (Су-57) разбился под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае при проведении испытаний двигателя.
РБК вчера в 23:33
Футбол

Фёдор Смолов — о желании поиграть в Европе, «Локомотиве» и «Краснодаре»

Чемпионат 11:00
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости 22 декабря в 23:43
Экономика

Минстрой увеличит объемы расселяемого жилья с 2020 года

Количество расселяемого аварийного жилья с 2020 года будет увеличено.
РБК 05:47
Происшествия

Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Газета.Ru 11:11
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