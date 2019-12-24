Экономика
Lenta.ruУкраина подсчитала доход от транзита газа из России
Россия и Украина 20 декабря 2019 года договорились о продолжении транзита газа после 2020 года сроком на пять лет. В будущем году объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах — 40 миллиардов.
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Экономика
Сбербанк занял «Уралхиму» 3,9 млрд рублей
Долгосрочное соглашение выведет на новый уровень двустороннее сотрудничество, говорится в совместном заявлении компаний. « мы сфокусируемся на создании решений с использованием Data Science, оптимизации процессов и управлении рисками с помощью искусственного интеллекта, совершенствовании систем кибербезопасности», — пояснил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Общество
На Ольгу Бузову подали в суд из-за долгов по коммуналке
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Общество
Российский суперледокол вновь подорожал на миллиарды рублей
Сдачу самого мощного в мире дизель-электрического суперледокола «Виктор Черномырдин» перенесли на начало 2020 года.
Политика
«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»
НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
В Минтруде рассказали о деталях замены бумажной трудовой книжки
Уже с 2021 года сотрудники, которые устроятся на работу впервые, не смогут выбрать формат трудовой книжки: сведения об их трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде.
Происшествия
Омское Минобразования пообещало разобраться с избиением первоклассницы
Мама первоклассницы пришла разбираться в школу. Но педагоги, по ее словам, встали на сторону нападавших детей.
Армия и оружие
Путин заявил о 82% новейшего оружия в составе ядерной триады России
Доля новейшего оружия в ядерной триаде России в 2019 году достигла 82%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Политика
Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию
На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Политика
Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти
Владимир Путин в ходе разговора с парламентариями допустил небольшие изменения Конституции.
Шоу-бизнес
Ани Лорак порадовала фанатов снимком в платье с декольте
Поклонники по достоинству оценили роскошное платье, однако некоторым не понравилась челка певицы.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
России предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Общество
Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Авто
Эксперты узнали, что сокращает ресурс современного двигателя
В современных двигателях используются решения, экономящие топливо, но сокращающие ресурс мотора.
Общество
Глава «Роскино» ответила на сообщения о смене руководства
Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров.
Спорт
В СБР надеются на объективное рассмотрение в CAS дела по WADA и РУСАДА
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) объективно рассмотрит все обстоятельства ситуации с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Гаджеты
Sony придется работать без выходных, чтобы справиться со спросом на датчики изображения
Предприятия Sony, выпускающие датчики изображения, работают круглосуточно, но этого недостаточно, чтобы справиться с заказами.
Происшествия
Опубликовано видео с места расстрела семьи в Клинцах
Предполагается, что как минимум одна женщина погибла. Также есть данные о раненных мужчине и ребенке.
Гаджеты
Обновлен рейтинг самых опасных для здоровья смартфонов
Эксперты из США провели исследования смартфонов популярных производителей Apple и Samsung.
Общество
Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками
Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.
Происшествия
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.