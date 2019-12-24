Россия и Украина 20 декабря 2019 года договорились о продолжении транзита газа после 2020 года сроком на пять лет. В будущем году объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах — 40 миллиардов.

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Экономика Сбербанк занял «Уралхиму» 3,9 млрд рублей Долгосрочное соглашение выведет на новый уровень двустороннее сотрудничество, говорится в совместном заявлении компаний. « мы сфокусируемся на создании решений с использованием Data Science, оптимизации процессов и управлении рисками с помощью искусственного интеллекта, совершенствовании систем кибербезопасности», — пояснил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Политика «Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом» НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Общество В Минтруде рассказали о деталях замены бумажной трудовой книжки Уже с 2021 года сотрудники, которые устроятся на работу впервые, не смогут выбрать формат трудовой книжки: сведения об их трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде.

Общество В Москве госпитализировали Галину Волчек Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.

Политика Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Шоу-бизнес Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Общество России предложили новый способ обойти санкции США Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».

Общество Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.

Происшествия В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове "По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.