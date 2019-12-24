Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина подсчитала доход от транзита газа из России

Россия и Украина 20 декабря 2019 года договорились о продолжении транзита газа после 2020 года сроком на пять лет. В будущем году объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах — 40 миллиардов.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

На Украине подсчитали предполагаемый доход от транзита газа из России

RT на русском11:36

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Lenta.ru10:53

На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

Известия10:03

Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России

РИА Новости10:47

Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа

Коммерсантъ10:21

Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

ТАСС10:10

В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

РБК10:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Общество

Матвиенко предложила давать бесплатно квартиры многодетным семьям

News.ru 04:03
Экономика

Сбербанк занял «Уралхиму» 3,9 млрд рублей

Долгосрочное соглашение выведет на новый уровень двустороннее сотрудничество, говорится в совместном заявлении компаний. « мы сфокусируемся на создании решений с использованием Data Science, оптимизации процессов и управлении рисками с помощью искусственного интеллекта, совершенствовании систем кибербезопасности», — пояснил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Компания 12:19
Общество

На Ольгу Бузову подали в суд из-за долгов по коммуналке

ИА InterMedia 08:14
Игры

Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android

Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Актуальные Новости 22 декабря в 10:57
Общество

Российский суперледокол вновь подорожал на миллиарды рублей

Сдачу самого мощного в мире дизель-электрического суперледокола «Виктор Черномырдин» перенесли на начало 2020 года.
Lenta.ru 11:40
Политика

«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»

НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 10:39
Общество

В Минтруде рассказали о деталях замены бумажной трудовой книжки

Уже с 2021 года сотрудники, которые устроятся на работу впервые, не смогут выбрать формат трудовой книжки: сведения об их трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде.
Парламентская газета 08:44
Происшествия

Омское Минобразования пообещало разобраться с избиением первоклассницы

Мама первоклассницы пришла разбираться в школу. Но педагоги, по ее словам, встали на сторону нападавших детей.
БК55 06:06
Армия и оружие

Путин заявил о 82% новейшего оружия в составе ядерной триады России

Доля новейшего оружия в ядерной триаде России в 2019 году достигла 82%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 06:33
Общество

В Москве госпитализировали Галину Волчек

Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
REGNUM 01:48
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Политика

Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Lenta.ru 11:31
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию

На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Волга-Медиа вчера в 23:34
Политика

Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти

Владимир Путин в ходе разговора с парламентариями допустил небольшие изменения Конституции.
Российская газета 11:51
Шоу-бизнес

Ани Лорак порадовала фанатов снимком в платье с декольте

Поклонники по достоинству оценили роскошное платье, однако некоторым не понравилась челка певицы.
RuNews24.ru 10:39
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Общество

России предложили новый способ обойти санкции США

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:30
Общество

Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Газета.Ru 10:58
Авто

Эксперты узнали, что сокращает ресурс современного двигателя

В современных двигателях используются решения, экономящие топливо, но сокращающие ресурс мотора.
МедиаПоток 05:35
Общество

Глава «Роскино» ответила на сообщения о смене руководства

Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров.
РБК 12:16
Спорт

В СБР надеются на объективное рассмотрение в CAS дела по WADA и РУСАДА

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) объективно рассмотрит все обстоятельства ситуации с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
РИА Новости 05:10
Гаджеты

Sony придется работать без выходных, чтобы справиться со спросом на датчики изображения

Предприятия Sony, выпускающие датчики изображения, работают круглосуточно, но этого недостаточно, чтобы справиться с заказами.
iXBT.com 12:22
Происшествия

Опубликовано видео с места расстрела семьи в Клинцах

Предполагается, что как минимум одна женщина погибла. Также есть данные о раненных мужчине и ребенке.
Городской телеканал (Брянск) 12:14
Гаджеты

Обновлен рейтинг самых опасных для здоровья смартфонов

Эксперты из США провели исследования смартфонов популярных производителей Apple и Samsung.
ToDay News Ufa вчера в 07:20
Общество

Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками

Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.
Газета.Ru 03:58
Происшествия

В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове

"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.
РИА Новости 04:28
Общество

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57

Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае.
Российская газета вчера в 23:25
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика

Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту

Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Суть событий вчера в 12:51
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное