Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина подсчитала доход от транзита газа из России

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.
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с чего всё началось
«Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи – это более 3 млрд долларов по арбитражу, плюс ориентировочно 3 млрд долларов за транзит на год в течение пяти лет», – отметил Оржель в своем материале для издания «Экономическая правда
».
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