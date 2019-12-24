с чего всё началось

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

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