Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина подсчитала доход от транзита газа из России

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.
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Договор с Украиной назвали поражением «Газпрома»

Lenta.ru01:17

Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

ТАССвчера в 10:10

В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

РБКвчера в 10:49

Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России

РИА Новостивчера в 10:47

Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа

Коммерсантъвчера в 10:21

Украина подсчитала миллиарды дохода от транзита российского газа

Телеканал 360°вчера в 15:45

На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

Известиявчера в 10:03
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru вчера в 08:12
Происшествия

Автовокзал в Хабаровске эвакуирован из-за угрозы теракта

REGNUM 01:50
Происшествия

Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП

Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.
ТАСС 01:18
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Происшествия

Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс вчера в 23:35
Армия и оружие

Минобороны планирует создать пять бригад для второй ветки БАМа

Создать пять железнодорожных бригад вне состава вооруженных сил России для строительства Байкало-Амурской магистрали планируют Минобороны и администрация президента.
EastRussia вчера в 20:41
Общество

Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Газета.Ru 01:33
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Экономика

Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Российская газета вчера в 13:36
Транспорт

В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:27
Происшествия

В центре в Липецке «Форд» сбил пешехода

Как сообщают очевидцы, водитель на «Мондео» гнал со скоростью не менее 120 км\ч и сбил пешехода, который отлетел метров на сорок.
Kursk.com вчера в 23:22
Происшествия

После стрельбы в саратовском кафе госпитализированы двое

В саратовском кафе вечером 24 декабря произошел конфликт со стрельбой. Об этом "СарБК" сообщили источники в правоохранительных органах.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:17
Общество

Прокуратура назвала виновных в скандале с Новотроицкой школой

Прокуратура завершила проверку по скандальным учениям МВД в Новотроицкой школе Тукаевского района.
Chelny-biz.ru 01:23
Происшествия

Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 07:50
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Авто

«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

ТАСС вчера в 21:23
Общество

В Алтайском крае закрыли трассы из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий две трассы в Алтайском крае полностью закрыты для всех видов транспорта.
РБК 01:46
Политика

В «Нафтогазе» предположили невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
РБК 23 декабря в 17:23
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости вчера в 18:32
Фигурное катание

Состав сборной России на чемпионат Европы станет известен 29 декабря

Президент ФФККР Александр Горшков сообщил, что состав национальной сборной на чемпионат Европы станет известен 29 декабря.
Матч ТВ 01:59
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс вчера в 01:36
Политика

В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Национальная служба новостей 23 декабря в 11:03
Общество

Медведев потребовал пресечь продажу никотиносодержащих смесей

Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что поручил МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в интернете.
РБК вчера в 15:02
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК вчера в 22:49
Происшествия

Девушка выжила, упав под поезд на станции метро «Пушкинская» в Москве

РИА Новости 01:04
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Спорт

WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА

"Всемирное антидопинговое агентство в курсе решения РУСАДА о намерении оспорить решение исполкома WADA и принимает его к сведению", - сказал собеседник агентства.
ТАСС Спорт вчера в 23:45
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Армия и оружие

Посол Ирана назвал цель морских учений с Россией и КНР

Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.
RT на русском 01:58
Шоу-бизнес

Анастасию Волочкову в новогоднем наряде назвали гуманоидом

Балерина опубликовала фото, запечатлена в костюме серебряного оттенка и с необычной прической, делающей ее похожей, по мнению поклонников, на гуманоида или Витаса.
Дни24 23 декабря в 07:12
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