Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина подсчитала доход от транзита газа из России

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.
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Украина подсчитала миллиарды дохода от транзита российского газа

Телеканал 360°вчера в 15:45

На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

Известиявчера в 10:03

В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

РБКвчера в 10:49

Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России

РИА Новостивчера в 10:47

Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа

Коммерсантъвчера в 10:21

Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

ТАССвчера в 10:10

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Lenta.ruвчера в 10:53
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Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Происшествия

В Уссурийске автобус насмерть сбил семилетнего ребенка

Газета.Ru вчера в 21:08
Транспорт

На «фиолетовой» линии московского метро приостановили движение

РИА Новости 00:08
Общество

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
РБК вчера в 16:01
Общество

Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Политика

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
РИА Новости вчера в 22:09
Кино

Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2»

Газета.Ru вчера в 16:58
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Здоровье

Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
RuNews24.ru 23 декабря в 05:32
Политика

Лукашенко пригрозил России войной с НАТО из-за Белоруссии

Александр Лукашенко предупредил Россию о возможной войне с НАТО, если она попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Piter.tv вчера в 07:22
Культура

Максим Фадеев запустит детское интернет-шоу

News.ru 00:28
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru вчера в 08:12
Транспорт

Первый поезд проехал по Крымскому мосту

На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс вчера в 01:36
Космос

Массивный газовый диск поднимает вопросы о теории образования планет

Частицы пыли собираются вместе, образуя планеты, похожие на Землю, или становятся ядрами более массивных планет, собирая большое количество газа с диска, чтобы сформировать юпитероподобные газовые планеты-гиганты.
AstroNews.ru 23 декабря в 11:45
Политика

Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
REGNUM вчера в 13:50
Авто

Владение автомобилем обходится россиянам дороже, чем европейцам

Средняя стоимость владения машиной у россиян составляет около 32 200 рублей в месяц, примерно в столько же обходится содержание автомобиля для немца, а англичанин, турок или поляк — тратят и того меньше.
Тарантас Ньюс вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Екатерина Климова впервые прокомментировала свой развод с Гелой Месхи

Актриса Екатерина Климова прошлым летом рассталась со своим молодым супругом Гелой Месхи.
Bimru.ru вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого сына

Бывшая супруга Ивана Краско может быть беременна от его сына.
Дни24 вчера в 12:14
Экономика

Счетная палата: Власти впустую потратили 80 млрд руб. из бюджета

«В поддержку МСП в последние годы были вложены значительные средства, но масштабы влияния на развитие бизнеса этих конкретных мер оценить невозможно, их эффективность не очевидна», — сказал один из авторов доклада, аудитор Счетной палаты Данил Шилков.
БИЗНЕС Online 00:11
Единоборства

Квинтон Джексон набрал 11 килограммов мышц перед боем с Емельяненко

Американец Квинтон Джексон набрал 11 килограммов мышц для поединка с россиянином Федором Емельяненко, который состоится в Японии 29 декабря.
Allboxing.ru вчера в 22:50
Авто

Производство новых автомобилей в Санкт-Петербурге резко снизилось

CarsWeek.ru вчера в 23:25
Общество

Матвиенко предложила давать квартиры многодетным бесплатно

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что власти должны предоставлять квартиры многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования.
ТАСС вчера в 04:48
Экономика

Более 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками

Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
REGNUM вчера в 19:32
Общество

Большинство россиян оказались довольны своей жизнью

90 процентов опрошенных россиян высказались, что довольны кругом своего общения, 81 процент — образованием, своим положением в обществе — 80 процентов.
Lenta.ru вчера в 06:32
Политика

В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам

Правительство Украины провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, об этом сообщил в своем Telegram депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
РИА Новости вчера в 16:54
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Life.ru вчера в 07:03
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости вчера в 18:32
Футбол

Кадыров рассказал об ультиматуме, поставленном руководству «Ахмата»

РИА Новости вчера в 06:36
Музыка

Forbes составил рейтинг самых богатых музыкантов десятилетия

Телепрограмма вчера в 07:06
Как работают Яндекс.Новости?
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