Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Транспорт Первый поезд проехал по Крымскому мосту На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.

Общество Утверждены новые правила экзамена на водительские права Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.

Здоровье Безвредное новогоднее меню рекомендуют жителям Алтайского края Следует уменьшить количество соленых продуктов и салатов с майонезом Населению Алтайского края дали простые советы, как правильно составить меню, чтобы избежать проблем со здоровьем в новогодние праздники.

Общество Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».

Происшествия Экс-глава МЧС Кузбасса не признал вину в трагедии «Зимней вишни» Подсудимые - экс-начальник регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов и бывший главный государственный инспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев - не согласились ни с одним из пунктов обвинительного заключения.

Происшествия Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.

Происшествия В кемеровском ТЦ нашли маленькую девочку Сашу Сотрудники УМВД России по г. Кемерово устанавливают личность девочки, которая накануне была обнаружена в одном из торговых центров на проспекте Кузнецком.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.

Здоровье Что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году В третьем чтении был принят закон о бюджете обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2020 году с последующим увеличении в 2021 и 2022 годах.

Космос OSIRIS-REx возьмет пробу грунта Бенну из «Соловья» Научная программа автоматической межпланетной станции OSIRIS-REx включает в себя как забор пробы грунта с околоземного астероида (101955) Бенну, так и его исследование с низкой орбиты.

Политика Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи» Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.

Авто Российские автомобили Lada подорожают с 1 января Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 1 января 2020 года планирует повысить рекомендованные розничные цены на все свои автомобили Lada в среднем на 2%, пишет газета "Ведомости".

Общество Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю «снюсом» в РФ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.

Авто Volkswagen выпустит совершенно новый Caddy Уже в будущем году компания Volkswagen выпустит обновлённый автомобиль модели Саddуо.