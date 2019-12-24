Экономика

ИнфоросУкраина рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет от транзита газа

Со своей стороны, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что бюджет Украины может получить от транзита российского газа в 2020 году около $2 млрд. Россия и Украина договорились до 29 декабря подписать новый транзитный договор сроком на пять лет.
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Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа

Коммерсантъ24 декабря в 10:21

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Lenta.ru24 декабря в 10:53

В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

РБК24 декабря в 10:49

Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России

РИА Новости24 декабря в 10:47

Сколько Украина заработает на транзите российского газа?

Аргументы и Фактывчера в 04:59

Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

ТАСС24 декабря в 10:10

На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

Известия24 декабря в 10:03
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Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости вчера в 06:40
Футбол

Клопп: «Календарь АПЛ на Boxing Day – это преступление»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал график матчей английской Премьер-лиги во время так называемого Boxing Day.
Бомбардир.ру 01:35
Общество

Почти 60% россиян считают уходящий год трудным и плохим для страны

Самым нелегким за последние 10 лет для России был 2015 год: 57% опрошенных назвали его трудным и еще 18% – очень тяжелым.
Ведомости вчера в 16:05
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Футбол

Олег Кононов: «Не считаю, что провалил свою работу со „Спартаком“»

Экс-тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал об увольнении из московского клуба и оценил свою работу с командой.
Спорт БИЗНЕС Online 01:40
Экономика

В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
РБК 01:02
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Общество

В Гидрометцентре рассказали, где в России снежная зима

Как утверждает и. о. руководителя Гидрометцентра на Урале температура достигает минусовой температуры до 33 градусов, а в Омской, Томской и Новосибирской областях относительно теплая погода.
ФАН вчера в 21:26
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Происшествия

Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Транспорт

Из Москвы в Крым отправился первый поезд

С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
RT на русском 24 декабря в 16:08
Политика

Глава СПЧ выступил против выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против того, чтобы 31 декабря был выходным днем, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 23:31
Общество

СК проверит продажу красноярского села вместе с жителями

Sibnet Новости вчера в 05:14
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 00:37
Шоу-бизнес

Наташа Королева неудачно увеличила губы

Наташа Королева увеличила себе губы.
Вести Подмосковья 02:04
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка

Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 01:02
Общество

Россия нашла корабли для достройки «Северного потока-2»

Правительство России издало распоряжение о контроле иностранных судов в Балтийском море, из которого следует, что по крайней мере несколько кораблей для достройки "Северного потока-2" все же удалось найти.
Ruposters.ru вчера в 08:19
Происшествия

СК заинтересовался делом о нападении школьника на учительницу на Урале

РИА Новости вчера в 07:15
Общество

Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

РИА Новости 00:37
Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.
ФедералПресс 24 декабря в 17:08
Армия и оружие

WP: Китай испытал ракету, способную поразить цели США

Летные испытания новой ракеты подводного базирования провели военные Китая.
РЕН ТВ вчера в 17:50
Здоровье

Игорь Руденя проверил готовность новой детской поликлиники в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проверил готовность к открытию новой детской поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери.
АиФ Тверь вчера в 12:25
Финансы

Курс доллара снизился до 61,78 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля.
ТАСС 02:07
Армия и оружие

В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск "Гибка-С".
ТАСС 24 декабря в 16:09
Политика

Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости вчера в 12:32
Здоровье

100 тысяч домашних животных в Приамурье получили прививку от бешенства

С начала года привить от опасного заболевания успели более 91,4 тысячи голов сельскохозяйственных животных и 26,8 тысячи собак и кошек.
АСН24 вчера в 21:53
Технологии

Microsoft упростит установку драйверов и обновлений в Windows 10

Как пишет источник, компания Microsoft работает над новыми и более простыми путями установки драйверов и обновлений, не связанных с безопасностью, в Windows 10.
iXBT.com вчера в 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
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