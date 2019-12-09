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Спорт Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт» Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

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