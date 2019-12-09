Политика
Газета.RuУкраина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»
Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
Читать в источнике
Оценить97
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Политика
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Спорт
Вице-президент WADA потребовала извинений от России
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд сообщила, что недовольна решением исполкома организации по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и российским спортсменам.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Футбол
Месси не включен в заявку «Барселоны» на игру с «Интером»
Лионель Месси не попал в заявку «Барселоны» на игру шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».
Политика
В ЕС создадут аналог «акта Магнитского»
Евросоюз начал работу по созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного «акту Магнитского» в США.
Общество
Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка
Хоккей
IIHF намерена провести ЧМ по хоккею в России, несмотря на решение WADA
Перенос мужского, женского и молодежного чемпионатов мира по хоккею из России невозможен, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), и Международная федерация хоккея (IIHF) будет придерживаться своего решения, принятого ранее, сообщил РИА Новости глава IIHF Рене Фазель.
Армия и оружие
США признали, что отстают от России в разработке гиперзвукового оружия
Вашингтон значительно отстает от России в разработке гиперзвукового оружия, рассказал министр обороны США Марк Эспер на форме по безопасности в Калифорнии.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Общество
В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Общество
Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме
Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме.
Происшествия
Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым
Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Футбол
Жена Карпина о фанатах: «Меры чересчур жесткие. Почему не арестовали тех, кто кидал банан в Роберто Карлоса?»
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, заступилась за болельщиков, которые провели акцию с уходом с трибун в минувшем туре чемпионата России.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Шоу-бизнес
Дикая кошка оставила глубокие раны на руке Тимати
Рэпер Тимати показал в Instagram фото, на котором запечатлены глубокие раны, которые оставила на его руке дикая кошка.
Технологии
В России разработали метод спасения осетра от браконьеров
Ученые СФУ при участии коллег из РАН создали уникальный метод для обеспечения осетра от браконьеров.
Авто
Chery выпустила бюджетный кроссовер Jetour X70M
Компания Chery анонсировала старт продаж нового ультрабюджетного варианта своего "первенца" - Jetour X70.
Хоккей
Овечкин высказался о решении WADA по России
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, передает РИА "Новости".
Кино
Фильмы студии Disney собрали за год более $10 млрд
К концу календарного 2019-го года проекты Disney заработали в мировом прокате суммарно порядка $10 млрд.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Происшествия
Рэперов HammAli & Navai обстреляли из-за отказа сделать селфи
Рэперов HammAli & Navai (настоящие имена — Александр Громов и Наваи Бакиров) обстреляли за отказ сделать селфи с посетителями их концерта в Липецке, сообщает Mash.
Спорт
Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление
Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».