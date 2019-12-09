Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»

Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
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Власти Украины оценили ущерб из-за «российской агрессии»

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Правительство Украины оценило в $150 млрд потери от «российской агрессии»

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Украина подсчитала потери от «российской агрессии»

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В правительстве Зеленского впервые выдвинули финансовые претензии к России

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На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

RT на русском04:49
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Политика

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Газета.Ru 11:44
Спорт

Вице-президент WADA потребовала извинений от России

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд сообщила, что недовольна решением исполкома организации по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и российским спортсменам.
Вечерняя Москва 07:14
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Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
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Месси не включен в заявку «Барселоны» на игру с «Интером»

Лионель Месси не попал в заявку «Барселоны» на игру шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».
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Политика

В ЕС создадут аналог «акта Магнитского»

Евросоюз начал работу по созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного «акту Магнитского» в США.
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Общество

Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка

RT на русском 10:36
Хоккей

IIHF намерена провести ЧМ по хоккею в России, несмотря на решение WADA

Перенос мужского, женского и молодежного чемпионатов мира по хоккею из России невозможен, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), и Международная федерация хоккея (IIHF) будет придерживаться своего решения, принятого ранее, сообщил РИА Новости глава IIHF Рене Фазель.
РИА Новости 11:14
Армия и оружие

США признали, что отстают от России в разработке гиперзвукового оружия

Вашингтон значительно отстает от России в разработке гиперзвукового оружия, рассказал министр обороны США Марк Эспер на форме по безопасности в Калифорнии.
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Общество

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Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
ТАСС 11:01
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
РБК 07:36
Происшествия

Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры

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Происшествия

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РИА Новости 02:26
Общество

В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Газета.Ru 10:42
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Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме

Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме.
Газета.Ru 11:35
Кино

Американский сериал «Чернобыль» выдвинули на «Золотой глобус»

РБК 10:41
Происшествия

Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым

Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
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В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Футбол

Жена Карпина о фанатах: «Меры чересчур жесткие. Почему не арестовали тех, кто кидал банан в Роберто Карлоса?»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, заступилась за болельщиков, которые провели акцию с уходом с трибун в минувшем туре чемпионата России.
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В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

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Общество

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Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
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Шоу-бизнес

Дикая кошка оставила глубокие раны на руке Тимати

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Актуальные Новости вчера в 06:09
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В России разработали метод спасения осетра от браконьеров

Ученые СФУ при участии коллег из РАН создали уникальный метод для обеспечения осетра от браконьеров.
Дни24 03:14
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Chery выпустила бюджетный кроссовер Jetour X70M

Компания Chery анонсировала старт продаж нового ультрабюджетного варианта своего "первенца" - Jetour X70.
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Хоккей

Овечкин высказался о решении WADA по России

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, передает РИА "Новости".
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Фильмы студии Disney собрали за год более $10 млрд

К концу календарного 2019-го года проекты Disney заработали в мировом прокате суммарно порядка $10 млрд.
Piter.tv 10:59
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
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Рэперов HammAli & Navai обстреляли из-за отказа сделать селфи

Рэперов HammAli & Navai (настоящие имена — Александр Громов и Наваи Бакиров) обстреляли за отказ сделать селфи с посетителями их концерта в Липецке, сообщает Mash.
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
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Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
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В Париже забросали яйцами митингующих украинцев

Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
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