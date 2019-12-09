Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии». Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в понедельник, 9 декабря.
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Правительство Украины оценило в $150 млрд потери от «российской агрессии»

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Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»

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В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией

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Политика

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