Политика
ИзвестияНа Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии». Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в понедельник, 9 декабря.
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Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Спорт
Губерниев: всем чистым российским спортсменам надо достать языки из одного места
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на санкции ВАДА в отношении России за нарушение антидопинговых правил.
Политика
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Спорт
Медведев назвал решение WADA антироссийской истерией
9 декабря в Лозанне исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.
Спорт
Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Футбол
Барселона — Мальорка 5:2
Футболисты «Барселоны» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании разгромили «Мальорку».
Армия и оружие
Шойгу поручил увеличить число кораблей с «Калибрами» и «Цирконами»
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить число боевых кораблей, оснащенных ракетами «Калибр» и «Циркон».
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Общество
Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях Турции
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, предусматривающий введение налога в 2% на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года.
Политика
Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве
Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
Здоровье
Минздрав обещает повысить доступность медпомощи для пожилых
Минздрав планирует развивать медицинские службы для россиян старшего возраста.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Футбол
«Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди
В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.
Общество
Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох
Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
Авто
McLaren представил эксклюзивный дорожный суперкар 620R
Приготовьтесь познакомиться с самой мощной моделью в серии McLaren Sports Series - новым 620R, который создан на базе гоночного автомобиля 570S GT4.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Кино
Фильм «Ржев» активно обсуждают в Сети
«Фильм смотрится на одном дыхании, невозможно оторваться от экрана ни на секунду», - заявляют в Сети.
Происшествия
Три аварии с участием шести машин произошли на МКАД
Движение транспорта на Московской кольцевой автодороге (МКАД) затруднено в сторону Алтуфьевского шоссе из-за трех ДТП участием шести автомобилей.
Футбол
Эмери может возглавить «Эвертон»
Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может возглавить «Эвертон».
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева резко ответила на вопрос подписчиков о детях
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Технологии
Роскосмос создает прибор для отслеживания катастроф с орбиты
Группировка «Метеор-М», создаваемая на орбите Земли, предназначена для оперативного получения глобальной гидрометеорологической информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.
Общество
Учителя российской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников
Педагоги элитной казанской гимназии №19 за счет родителей учеников съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Здоровье