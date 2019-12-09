Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии». Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в понедельник, 9 декабря.

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Футбол «Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.

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