Политика
ИзвестияНа Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии». Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в понедельник, 9 декабря.
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Политика
Зеленский прибыл на саммит в нормандском формате
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
Спорт
Глава ОКР назвал «чрезмерными» санкции WADA
Санкции WADA в отношении России являются «чрезмерными и нелогичными». Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Общество
Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников
Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Общество
Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам
Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Энергетика
Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть
Финансовый конгломерат Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть в сторону увеличения, 9 декабря передает агентство Reuters.
Экономика
В Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Общество
Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские военные истребители
Два российских боевых истребителя Су-35 перехватили израильские военные самолеты. Инцидент произошел на юге Сирии.
Наука
Патент недели: как можно обмануть атеросклероз
Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.
Здоровье
Минздрав предлагает создать сеть амбулаторных гериатрических центров
В проекте приказа отмечается, что если гериатрическое отделение выполняет функции амбулаторного центра, то в нем должно быть предусмотрено не менее двух должностей врача-гериатра.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Политика
ООН опубликовала отчет о нарушении прав человека в Крыму
В Гааге выявили ряд нарушений прав человека, которые якобы совершались в Крыму и Донбассе с 2014 года.
Политика
«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже
Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию
Младшая дочь Лидии Федосевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, в 51 год выглядит моложе своих лет.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
ЕС решил создать аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
По словам неназванного дипломата, из ЕС, решение об «акте Магнитского» поддержали 23 члена Евросоюза, представители еще пяти стран не выразили возражений.
Кино
Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли встретилась с фанатом, сделавшим татуировку в ее честь
Анджелина Джоли посетила постановку мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен" (Dear Evan Hansen) в Вест-Энде и встретилась с актерами, сыгравшими в нем. Одним из актеров оказался фанат Анджелины – Алекс-Томас Смит, сделавший в честь актрисы татуировку с ее изображением.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Шоу-бизнес
Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»
В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».