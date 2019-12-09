Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»

Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
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