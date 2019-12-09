Политика
Газета.RuУкраина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»
Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
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Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Политика
Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями
Общество
Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме
Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Спорт
Россия намерена обжаловать решение WADA в CAS
Россия намерена обратиться в CAS в Лозанне, чтобы обжаловать решение WADA об отстранении страны от участия в мировых состязаниях из-за допингового скандала, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову.
Авто
Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж
Дилеры Great Wall в Китае только за первые 30 дней оформили свыше 16 000 заказов на пикап Great Wall Pao.
Спорт
Родченков назвал заслуженными санкции WADA против российского спорта
Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) против российского спорта являются заслуженным наказанием за фальсификации «невообразимых масштабов».
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Футбол
Йордан Осорио: Стараюсь цепляться за любую возможность проявить себя
Защитник «Зенита» Йордан Осорио высказался относительно предстоящего матча против «Бенфики».
Политика
Евросоюз разработает свой аналог американского «акта Магнитского»
Евросоюз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с "актом Магнитского", сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Политика
Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки
Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление по поводу своего магазина
В сентябре прошло торжественное открытие, магазин занимался как одеждой, так и аксессуарами, но прошло всего три месяца и что-то явно пошло не по плану, раз уж Анна решила отречься от перспективного бизнес-проекта.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Происшествия
В Перми задержан бывший министр общественной безопасности края
Представители СУ СКР по Пермскому краю задержали Андрея Ковтуна, сообщает «Ъ-Прикамье», со ссылкой на приближенные к ситуации источники.
Общество
Китай запретил американские компьютеры и софт
Китай отказывается от американской техники Правительство Китая постановило, что офисы всех государственных служб должны быть очищены от зарубежного компьютерного оборудования.
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Политика
Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство
Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
Единоборства
Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса
В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Политика
МИД РФ сообщает, что Лавров встретится в Вашингтоне с Трампом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который 10 декабря посетит Вашингтон с рабочим визитом, встретится с президентом США Дональдом Трампом и обсудит с ним дальнейшее развитие российско-американских отношений.
Гаджеты