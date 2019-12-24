Экономика
Телеканал 360°Украина подсчитала миллиарды дохода от транзита российского газа
Будущие доходы Киева от транзита газа Герус оценил в два миллиарда долларов. «Это важно для Украины, потому что мы в следующем году сможем получить около двух миллиардов долларов за транзит газа», — заявил парламентарий.
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Общество
В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь
Согласно статье 112 Трудового кодекса России, отдых в нерабочие праздничные дни не является основанием для снижения зарплаты работникам.
Футбол
«Ливерпуль» просит разрешения у АПЛ нанести эмблему победителей КЧМ
Победитель недавнего розыгрыша Клубного чемпионата мира (КЧМ) «Ливерпуль» просит разрешение у Английской премьер-лиги (АПЛ) нанести на игровую форму эмблему победителей соревнования ФИФА.
Общество
В «Современнике» рассказали об остающейся в больнице Волчек
Состояние художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек не изменилось, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря театра Елены Волковой.
Транспорт
Первый поезд из Москвы отправился в Крым
Первый поезд из Москвы в Крым отправился в 23.45 во вторник, 24 декабря.
Политика
Песков ответил на критику Лукашенко о конституции Союзного государства
Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко возложил ответственность за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией на Москву.
Гаджеты
В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin за 17 долларов
Характеристики новых умных часов Xiaomi Youpin:цветной экран с диагональю 1,3 дюйма; разрешение экрана - 240Х240 пикселей; система мониторинга пульса; шагомер; адаптер Bluetooth 4.2; 9 предустановленных режимов тренировок; вес 34 грамма; емкость аккумулятора 240 мАч; автономная работа до 14 дней.
Происшествия
Россиянин пришел в приемную ФСБ на Лубянке и оказался в психбольнице
Россиянин в неадекватном состоянии пришел в приемную ФСБ на Лубянке в столице.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU
На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
В мэрии Полевского пытались зарезать брата юмориста Незлобина
Политика
Скончался президент Академии военных наук Махмут Гареев
В возрасте 96 лет скончался Махмут Гареев, который на протяжении 20 лет возглавлял Академию военных наук.
Авто
С 1 января АвтоВАЗ повысит цены на все модели Lada
"АвтоВАЗ" с 1 января 2020 года увеличит рекомендованные розничные цены на все свои автомобили в среднем на 2%, сообщает газета "Ведомости".
Происшествия
Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которой ампутировали руку после истязаний тети, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости из больницы.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк с дочерью замечена во время прогулки по Нью-Йорку
Ирина Шейк с дочерью Леей замечена во время прогулки по Нью-Йорку. Вероятно, модель решила показать девочке украшенный к Рождеству город.
Общество
Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.) предложила распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения (ПО).
Происшествия
СК сообщил о еще трех подозреваемых в деле о коррупции в ФТС
Следственный комитет России направил в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте еще трех подозреваемых в причастности к делу о злоупотреблениях должностными полномочиями в Федеральной таможенной службе (ФТС), сообщает ТАСС в среду, 25 декабря.
Происшествия
В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
Мужчина в Саратове ранил ножом супругу, а затем выпрыгнул в окно третьего этажа многоквартирного дома, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
Общество
Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд
Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд. Работы по прокладке труб приостановлены из-за санкций США.
Политика
Кремль прокомментировал отправку в армию уклониста из ФБК Шаведдинова
Не повлияет ли «спецоперация» по отправке в армию сотрудника ФБК (признан иногаентом) Руслана Шаведдинова на имидж призывной кампании, ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Общество
В карьере пилота разбившегося Су-57 нашлась авария с Су-30
Истребителем пятого поколения Су-57, разбившимся 24 декабря в Хабаровском крае, управлял летчик-испытатель Алексей Горшков.
Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
Энергетика
Цены на бензин в России в 2019 году выросли в среднем на 3%
Ситуация с ценами на бензин по итогам года на внутреннем рынке благоприятная, стоимость бензина по стране в среднем выросла на 3%. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24".
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Политика
Опрос: большинство европейцев выступают за улучшение диалога с Россией
Большинство жителей Германии, Италии, Франции и Великобритании выступают за налаживание диалога Европейского союза с Россией.
Политика
На сербском участке «Турецкого потока» завершили укладку труб
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток".
Общество
Сотрудники Минобороны получат на Новый год икру и карты «Л’Этуаль»
Новогодние контракты В 2015 году Минобороны было готово потратить на закупку элементов новогоднего оформления 33,9 млн руб. Контракт на 33,6 млн руб. в итоге получил ИП Румянцев Вячеслав Валерьевич.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Общество
Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду
Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.