Политика
Lenta.ruУкраина подсчитала потери от «российской агрессии»
Потери украинской экономики от «российской агрессии» составляют от 50 до 150 миллиардов долларов. Такую оценку дал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Его слова приводит «Интерфакс».
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Политика
Саммит «нормандской четверки» ожидается сегодня в Париже
Президенты Франции, России, Украины и канцлер Германии соберутся в таком формате после более чем трехлетнего перерыва.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Спорт
Медведев прокомментировал решение WADA
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
Российское гражданство получили 125 тыс. жителей ДНР и ЛНР
С апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Авто
Новый внедорожник Isuzu MU-X появился в продаже
Компания Isuzu объявила старт продаж обновленной версии рамного внедорожника Isuzu MU-X.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Культура
Анна Нетребко открыла новый сезон в миланском театре «Ла Скала»
В субботу, 7 декабря, в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Тоска».
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Авто
Появилась информация о Lada Granta нового поколения
Первые сообщения о выпуске LADA Granta новой генерации появились около 4 лет назад, а накануне стало известно, что авто будет создано на французской платформе B0.
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-13» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Общество
Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры
Суд в Киеве принял решение оставить в силе решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Кино
Джордж Миллер выпустит сиквел «Безумного Макса»
Режиссер франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер рассказал о съемках сиквела.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Происшествия
Лондон отказался выдать фигуранта дела о взятке $1 млн сотрудникам СКР
Господин Смычковский является фигурантом дела о взятке в размере $1 млн руководителям Следственного комитета России (СКР), среди которых — экс-руководитель Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов.
Политика
Зеленский подписал последний закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для реализации процесса выделения газотранспортной системы Украины из "Нафтогаза", сообщается на сайте Верховной рады.
Общество
В Минкомсвязи разработали новый сервис для купли-продажи машин
Предполагается, что с помощью нового сервиса потенциальный покупатель автомобиля сможет ознакомиться с его историей, а затем сформировать электронный договор купли-продажи, который можно заверить простой электронной подписью.
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
В ноябре Минтруд представил законопроект, согласно которому для получения страховой или накопительной пенсии, в том числе по перерасчетам, пенсионерам не нужно будет предоставлять документы, если их персональные данные уже находятся на руках у местных органов ПФР.
Кино
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Малышевскому
Общество
Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка о журналистке из расследования Навального
Из Центрального парка в Нью-Йорке исчезла табличка, посвященная российской журналистке Наили Аскер-Заде и ее возлюбленному, госбанкиру из ВТБ Андрею Костину.
Футбол
Президент «Ростова»: «Мы движемся в правильном направлении. Постараемся выжать максимум в 2020-м»
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подвел итоги 2019 года для своей команды.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.