Потери украинской экономики от «российской агрессии» составляют от 50 до 150 миллиардов долларов. Такую оценку дал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Его слова приводит «Интерфакс».

Спорт Медведев прокомментировал решение WADA Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.

Авто Появилась информация о Lada Granta нового поколения Первые сообщения о выпуске LADA Granta новой генерации появились около 4 лет назад, а накануне стало известно, что авто будет создано на французской платформе B0.

Общество Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры Суд в Киеве принял решение оставить в силе решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Общество В Турции ввели налог на проживание в отелях Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.

Происшествия Лондон отказался выдать фигуранта дела о взятке $1 млн сотрудникам СКР Господин Смычковский является фигурантом дела о взятке в размере $1 млн руководителям Следственного комитета России (СКР), среди которых — экс-руководитель Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов.

Политика Зеленский подписал последний закон для выделения ГТС из «Нафтогаза» Президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для реализации процесса выделения газотранспортной системы Украины из "Нафтогаза", сообщается на сайте Верховной рады.

Общество В Минкомсвязи разработали новый сервис для купли-продажи машин Предполагается, что с помощью нового сервиса потенциальный покупатель автомобиля сможет ознакомиться с его историей, а затем сформировать электронный договор купли-продажи, который можно заверить простой электронной подписью.

Общество ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично В ноябре Минтруд представил законопроект, согласно которому для получения страховой или накопительной пенсии, в том числе по перерасчетам, пенсионерам не нужно будет предоставлять документы, если их персональные данные уже находятся на руках у местных органов ПФР.