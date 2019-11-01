Экономика

Вести.RuВести.RuУкраина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Нацбанке Украины.
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с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные
 прогноза Национального банка Украины (НБУ).
Life.ru31 октября в 17:34

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Киев оценил потери от сокращения транзита российского газа

BFM.ru01 ноября в 03:00

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

РБК01 ноября в 01:39

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

REGNUM31 октября в 17:24

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа

РИА Новости31 октября в 23:04

Нацбанк Украины назвал размер сокращения транзита газа к 2020 году

Life.ru31 октября в 17:34

Нацбанк Украины оценил экономические потери от сокращения транзита газа

Взгляд.ру31 октября в 17:29

Украина подсчитала убытки от сокращения транзита российского газа

Известия31 октября в 23:52
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Армия и оружие

В Турции нейтрализовали самого разыскиваемого в стране террориста

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На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
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Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

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В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
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Украинский военный пожаловался на качество питания в армии

Украинский военный Александр Гром в соцсетях опубликовал фото еды, которой кормят солдат ВСУ, и раскритиковал власти.
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По данным СК, 27 октября подростки ворвались в дом в одном из сел Кыринского района, изнасиловали находившуюся там женщину, избили мужчину, который позже скончался.
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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
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Армия и оружие

В Сирии американские военные попали под обстрел

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Шоу-бизнес

Василию Лановому стало плохо во время спектакля

Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.
ТК Звезда вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Алла Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности

Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.
Дождь вчера в 02:59
Общество

Минстрой представил индекс качества городской среды

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Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина

Газета.Ru вчера в 16:46
Армия и оружие

Как Россию вытесняют с мирового рынка торговли оружием

Расходы стран-членов НАТО составляют 54,1%. Доля ОПК в ВВП России составляет 3%.
Газета.Ru вчера в 15:09
Автоспорт

Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
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В Севилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
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Шоу-бизнес

Певица Валерия показала своё фото без макияжа после бессонной ночи

Певица Валерия опубликовала на странице в "Инстаграме" фото после бессонной ночи.
Life.ru 02 ноября в 22:22
Космос

Роскосмос перед Новым годом запустит на орбиту стеклянный шар

Как сообщает агентство РИА "Новости", "Блиц-М" планируют запустить одновременно с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот" с космодрома Плесецк в Архангельской области.
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Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
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Общество

Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября

Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

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Александр Семчев госпитализирован в тяжелом состоянии

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Роберт Паттинсон начал подготовку к «Бэтмену»

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Армия и оружие

В Литве стартовали масштабные учения НАТО

В сообщении сказано, что в маневрах принимают участие четыре тысячи военных и более тысячи единиц различной техники из 11 стран-членов Североатлантического альянса.
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
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Россиянку приговорили в Белоруссии к 17 годам за наркотики

Брестский областной суд Белоруссии приговорил в понедельник гражданку России к 17 годам колонии общего режима за ввоз в страну крупной партии наркотиков: более 100 килограммов экстази и более 550 граммов гашиша.
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