Экономика
Вести.RuУкраина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Нацбанке Украины.
Читать в источнике
Оценить140
с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные прогноза Национального банка Украины (НБУ).Life.ru31 октября в 17:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:29, Вашингтон
Экономика
Производителя воды «Нарзан» потребуют признать банкротом
Транспортная компания «С-Транс» намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве производителя минеральной воды «Нарзан» из-за задолженности в 2,6 млн рублей.
Известия 01:43
Хоккей
Кузнецов стал второй звездой в матче между «Вашингтоном» и «Калгари»
Российский хоккеист Евгений Кузнецов признан второй звездой поединка НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Калгари Флэймз".
РЕН ТВ вчера в 23:42
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».
Чемпионат вчера в 16:56
Автоспорт
Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США
Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.
RT на русском 02:00
Фигурное катание
Загитова рассказала об отношениях с соперницами из группы Тутберидзе
Чемпионка мира и Европы, победительница Олимпийских игр Алина Загитова заявила, что каждый день общается со своими соперницами из группы Этери Тутберидзе.
RT на русском 01:46
Общество
Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX
Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников-CWA, которая представляет интересы бортпроводников 20 авиакомпаний, включая United Airlines, также сообщила, что слушания по Boeing 737 MAX вызвали у нее новые вопросы.
Интерфакс 01 ноября в 06:36
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Футбол
Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ
В матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма" (1:1) ужасную травму получил полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш.
Газета.Ru 02:51
Политика
Участок Nord Stream 2 в Дании могут построить за 5 недель
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер уточнил, что протяженность участка составит 147 километров, а работы могут быть выполнены за 5 недель.
Вести.Ru вчера в 05:38
Общество
Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
Известия вчера в 21:57
Авто
АвтоВАЗ объяснил причины хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня вчера в 03:23
Гаджеты
Новые телевизоры Xiaomi Mi TV 5 предложат высококачественный звук
Новые телевизоры из линейки Xiaomi Mi TV 5 предложат пользователям высококачественный звук.
Актуальные Новости 02:06
Армия и оружие
Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.
Lenta.ru 03:14
Теннис
Надаль стал первой ракеткой мира
Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира, заработав 9585 баллов.
Inc-news.ru 01:28
Общество
Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами
Известия вчера в 17:34
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Политика
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
РИА Новости 01:32
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля "Последние луны" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в воскресенье вечером.
РИА Новости 00:52
Политика
Бабченко сообщил, что покинул Украину
RT на русском вчера в 06:42
Гаджеты
Пользователей Android атаковал новый вирус
«Xhelper» поразил уже 45 тысяч Android-устройств, в том числе пострадали пользователи из России, Соединенных Штатов и Индии.
Моя Москва.онлайн 01 ноября в 01:46
Авто
Специалисты рассказали, почему следует менять масло в двигателе, даже если оно светлое
Прежде всего, необходимо знать, что масло может оставаться светлым после 8000 и даже 10 000 километров пробега.
Тарантас Ньюс 02 ноября в 15:59
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Происшествия
Названо место похорон убитого главы Центра «Э» по Ингушетии
URA.Ru вчера в 07:46
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
Музыка
Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае
Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае Вечером 2 ноября она выступила в Дубае на фестивале Parus, исполнив в числе прочих хитов несколько редких песен, а также две абсолютно новые — "Abuse" и "Goodbye".
Экспресс газета вчера в 01:23
Экономика
Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla
Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes.
Коммерсантъ 02 ноября в 15:00