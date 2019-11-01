с чего всё началось

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Нацбанке Украины.

Экономика Производителя воды «Нарзан» потребуют признать банкротом Транспортная компания «С-Транс» намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве производителя минеральной воды «Нарзан» из-за задолженности в 2,6 млн рублей.

Футбол «Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1 В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».

Автоспорт Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.

Фигурное катание Загитова рассказала об отношениях с соперницами из группы Тутберидзе Чемпионка мира и Европы, победительница Олимпийских игр Алина Загитова заявила, что каждый день общается со своими соперницами из группы Этери Тутберидзе.

Общество Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников-CWA, которая представляет интересы бортпроводников 20 авиакомпаний, включая United Airlines, также сообщила, что слушания по Boeing 737 MAX вызвали у нее новые вопросы.

Шоу-бизнес Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Армия и оружие На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.

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Политика Участок Nord Stream 2 в Дании могут построить за 5 недель Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер уточнил, что протяженность участка составит 147 километров, а работы могут быть выполнены за 5 недель.

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Армия и оружие Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.

Теннис Надаль стал первой ракеткой мира Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира, заработав 9585 баллов.

Политика Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.

Шоу-бизнес Василию Лановому стало плохо во время спектакля Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля "Последние луны" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в воскресенье вечером.

Гаджеты Пользователей Android атаковал новый вирус «Xhelper» поразил уже 45 тысяч Android-устройств, в том числе пострадали пользователи из России, Соединенных Штатов и Индии.

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Общество Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Футбол «Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом» В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.