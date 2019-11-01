Экономика

Вести.RuВести.RuУкраина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Нацбанке Украины.
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с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные
 прогноза Национального банка Украины (НБУ).
Life.ru31 октября в 17:34

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Киев оценил потери от сокращения транзита российского газа

BFM.ru01 ноября в 03:00

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

РБК01 ноября в 01:39

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

REGNUM31 октября в 17:24

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РИА Новости31 октября в 23:04

Нацбанк Украины назвал размер сокращения транзита газа к 2020 году

Life.ru31 октября в 17:34

Нацбанк Украины оценил экономические потери от сокращения транзита газа

Взгляд.ру31 октября в 17:29

Украина подсчитала убытки от сокращения транзита российского газа

Известия31 октября в 23:52
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что грузовой корабль Cygnus прибыл к Международной космической станции (МКС).
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Рюдди Бюке назначен главным арбитром матча «Локомотив» – «Ювентус»

Французская бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке будет работать на матче группового этапа Лиги чемпионов между московским "Локомотивом" и итальянским "Ювентусом", сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Космос

Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA

Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.
Naked Science 01 ноября в 04:33
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В Омске пострадали семь человек в ДТП с автобусом

Семь человек пострадали в дорожной аварии с участием автомобиля и автобуса в Омске.
Газета.Ru 00:24
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В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад в скалах судно

Шторм, который разразился в районе Ниагарского водопада в Канаде, вызвал сильное течение, сместившее с места железное судно, застрявшее 100 лет назад в скалах.
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В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
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Песков рассказал о проблемах здравоохранения

Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
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