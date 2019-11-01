Экономика
Вести.RuУкраина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Нацбанке Украины.
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с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные прогноза Национального банка Украины (НБУ).Life.ru31 октября в 17:34
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«Оренбург» открыл счет в матче с «Уралом»
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал отсутствие прорыва в борьбе по ликвидации цифрового неравенства.
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Рюдди Бюке назначен главным арбитром матча «Локомотив» – «Ювентус»
Французская бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке будет работать на матче группового этапа Лиги чемпионов между московским "Локомотивом" и итальянским "Ювентусом", сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA
Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.
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В Омске пострадали семь человек в ДТП с автобусом
Семь человек пострадали в дорожной аварии с участием автомобиля и автобуса в Омске.
Газета.Ru 00:24
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Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
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Общество
К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб
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РБК 05:18
Общество
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Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
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Lenta.ru вчера в 14:22
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В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад в скалах судно
Шторм, который разразился в районе Ниагарского водопада в Канаде, вызвал сильное течение, сместившее с места железное судно, застрявшее 100 лет назад в скалах.
Газета.Ru 03:36
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В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве
В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
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Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
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Газета.Ru вчера в 21:13
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Главного борца с экстремизмом Ингушетии застрелили в Москве
В результате стрельбы на западе Москвы был убит глава центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.
Lenta.ru 02 ноября в 11:38
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление о попытках свержения Зеленского
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