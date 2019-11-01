с чего всё началось

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Нацбанке Украины.

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Политика Отрекаясь от прошлого, Лукашенко лишает себя политического будущего Белоруссия, по версии Лукашенко, теперь сама выбирает, кому ей служить и кому поклоняться.

Политика Медведев заявил, что цифровое неравенство так и не преодолено Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал отсутствие прорыва в борьбе по ликвидации цифрового неравенства.

Космос Американский грузовой космический корабль Cygnus прибыл к МКС Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что грузовой корабль Cygnus прибыл к Международной космической станции (МКС).

Политика Трамп назвал отношения с Россией и Украиной очень хорошими Отношения между США и Россией, Украиной и КНР находятся на хорошем уровне.

Кино «Джокер» получил рекордное число номинаций на «Оскар» Художественный фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса поборется за главную награду Американской киноакадемии в 16 номинациях, что является рекордом для премии.

Футбол Рюдди Бюке назначен главным арбитром матча «Локомотив» – «Ювентус» Французская бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке будет работать на матче группового этапа Лиги чемпионов между московским "Локомотивом" и итальянским "Ювентусом", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Космос Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.

Происшествия В Омске пострадали семь человек в ДТП с автобусом Семь человек пострадали в дорожной аварии с участием автомобиля и автобуса в Омске.

Религия Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.

Общество К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.

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Происшествия В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.

Политика Песков рассказал о проблемах здравоохранения Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.

Политика Кабмин Украины уволил главу космического агентства "Правительство уволило с должности председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности председателя Государственного космического агентства", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Из-за плохого самочувствия Василия Ланового отменили спектакль Спектакль был прерван во время второго действия. Официальных комментариев пока не дали ни руководство театра, ни представители актера.

Происшествия Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.

Происшествия Главного борца с экстремизмом Ингушетии застрелили в Москве В результате стрельбы на западе Москвы был убит глава центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.