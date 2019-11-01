Экономика

Вести.RuВести.RuУкраина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Нацбанке Украины.
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с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные
 прогноза Национального банка Украины (НБУ).
Life.ru31 октября в 17:34

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Киев оценил потери от сокращения транзита российского газа

BFM.ru01 ноября в 03:00

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

РБК01 ноября в 01:39

Нацбанк Украины оценил экономические потери от сокращения транзита газа

Взгляд.ру31 октября в 17:29

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа

РИА Новости31 октября в 23:04

Нацбанк Украины назвал размер сокращения транзита газа к 2020 году

Life.ru31 октября в 17:34

Украина подсчитала убытки от сокращения транзита российского газа

Известия31 октября в 23:52

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

REGNUM31 октября в 17:24
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Происшествия

В Греции задержали грузовик с 41 нелегальным мигрантом

Сотрудники правоохранительных органов Греции задержали на северо-востоке страны грузовик-рефрижератор, который перевозил 41 нелегального мигранта.
RT на русском 12:21
Общество

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
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Тедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом", передает ТАСС.
Газета.Ru 14:01
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Экономика

МВФ назвал страну с самой быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.
РБК 13:34
Наука

Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией

ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва 07:13
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
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«Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

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Диетолог назвала самые вредные сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила самые вредные сладости, которые не стоит употреблять в пищу.
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Шоу-бизнес

Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН 06:35
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС 01:33
Музыка

Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Пятый канал 14:37
Политика

В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о том, что Киев вновь направил Москве ноту, в которой содержится требование указать где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе.
Российская газета 09:20
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

Газета.Ru 06:14
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер вчера в 03:32
Политика

Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России

Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Происшествия

В роддоме Петербурга упал лифт с двумя рабочими

Российская газета 14:02
Общество

Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец 09:44
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Гаджеты

AnTuTu назвал самые производительные смартфоны среднего класса

Специалисты AnTuTu рассказали о самых мощных смартфонах из среднего ценового сегмента, которые тестировались в прошлом месяце.
Газета DAILY 12:15
Происшествия

В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии

Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна вчера в 01:53
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика

Глава МИД Украины выступил против посещения Золотого депутатом Госдумы

Глава МИД Украины Вадим Пристайко выступил против поездки депутата Государственной lумы РФ Алексея Журавлева («Родина») в зону разведения сил в Золотом.
REGNUM 07:19
Единоборства

Ковалев госпитализирован после нокаута от Канело

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) доставлен в больницу после боя против Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) в Лас-Вегасе.
Sports.ru вчера в 04:00
Авто

Chevrolet Tahoe предлагается в кредит под 0,1% годовых

Как сообщает агентство "Автостат", американский внедорожник предлагается в кредит со специальной ставкой всего 0,1% годовых.
Тарантас Ньюс 02 ноября в 08:01
Футбол

Барри возобновил игровую карьеру в 38 лет

«Вест Бромвич» был последним клубом в карьере Барри, но не продлил соглашение с игроком, который в апреле перенес операцию на колене.
Матч ТВ 07:54
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