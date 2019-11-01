Экономика

Вести.RuВести.RuУкраина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Нацбанке Украины.
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с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные
 прогноза Национального банка Украины (НБУ).
Life.ru31 октября в 17:34

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Киев оценил потери от сокращения транзита российского газа

BFM.ru01 ноября в 03:00

Нацбанк Украины назвал размер сокращения транзита газа к 2020 году

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Украина подсчитала убытки от сокращения транзита российского газа

Известия31 октября в 23:52

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Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

РБК01 ноября в 01:39

Нацбанк Украины оценил экономические потери от сокращения транзита газа

Взгляд.ру31 октября в 17:29

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

REGNUM31 октября в 17:24
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Менеджер заявил, что каждый телевизор серии Mi TV 5 будет оснащен четырьмя громкоговорителями.
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В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК вчера в 08:15
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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске

В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
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Политика

Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но не может этого делать без соответствующего желания Киева.
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Политика

США заявили о незаконной деятельности Китая в Южно-Китайском море

В документе госдепартамента о реализации стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе претензии Китая в Южно-Китайском море охарактеризованы как беспочвенные, незаконные и необоснованные.
Московский Комсомолец вчера в 23:04
Экономика

Производителя воды «Нарзан» потребуют признать банкротом

Транспортная компания «С-Транс» намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве производителя минеральной воды «Нарзан» из-за задолженности в 2,6 млн рублей.
Известия 01:43
Космос

Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

Forbes 01 ноября в 02:00
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Бабченко заявил, что уехал с Украины

News.ru вчера в 07:40
Общество

В чем больше всего нуждаются разные знаки зодиака, раскрыли астрологи

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Происшествия

Дорожный конфликт в Екатеринбурге завершился стрельбой

Московский Комсомолец Екатеринбург 01:41
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Александр Семчев госпитализирован в тяжелом состоянии

Bimru.ru 01:40
Футбол

Тренер «Эвертона» высказался о тяжелой травме Гомеша

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва высказался о состоянии полузащитника команды Андре Гомеша, который получил травму в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэм Хотспур".
Газета.Ru вчера в 14:45
Армия и оружие

Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море

Газета.Ru вчера в 21:49
Футбол

«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:12
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В Москве убит глава центра «Э» Ингушетии

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«Терминатор» стал лидером американского проката

Газета.Ru вчера в 15:54
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В ДТП с микроавтобусом под Тулой пострадали пять человек

В ДТП с участием микроавтобуса в Тульской области есть пострадавшие.
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Общество

Медведев сравнил цены на интернет в России и США

Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Известия вчера в 19:50
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° вчера в 07:57
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Леди Гага исполнит главную роль в фильме об убийстве Гуччи

Певица и актриса Леди Гага сыграет в фильме Ридли Скотта об убийстве главы модного дома Gucci.
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Под Саратовом ребенок погиб, провалившись под лед

ТАСС вчера в 11:23
Футбол

Аллегри может заменить Ковача в «Баварии»

В воскресенье вечером «Бавария» уволила Нико Ковача. Аллегри по окончании прошлого сезона покинул «Ювентус», где он провел пять лет.
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В Совфеде оценили готовность КНДР к выполнению денуклеаризации

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что Северная Корея «реально готова выполнять свою часть договорённостей» по ядерному разоружению Корейского полуострова.
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Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признался, что ему не нравится большое количество аллигаторов в водоёмах штата.
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Квят обвинил судей в предвзятости к себе

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На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
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