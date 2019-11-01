с чего всё началось

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Нацбанке Украины.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Политика Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но не может этого делать без соответствующего желания Киева.

Экономика Производителя воды «Нарзан» потребуют признать банкротом Транспортная компания «С-Транс» намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве производителя минеральной воды «Нарзан» из-за задолженности в 2,6 млн рублей.

Футбол Тренер «Эвертона» высказался о тяжелой травме Гомеша Главный тренер "Эвертона" Марку Силва высказался о состоянии полузащитника команды Андре Гомеша, который получил травму в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэм Хотспур".

Общество Медведев сравнил цены на интернет в России и США Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Футбол Аллегри может заменить Ковача в «Баварии» В воскресенье вечером «Бавария» уволила Нико Ковача. Аллегри по окончании прошлого сезона покинул «Ювентус», где он провел пять лет.

Политика В Совфеде оценили готовность КНДР к выполнению денуклеаризации Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что Северная Корея «реально готова выполнять свою часть договорённостей» по ядерному разоружению Корейского полуострова.

Хоккей Бобровский рассказал, что ему не нравится во Флориде Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признался, что ему не нравится большое количество аллигаторов в водоёмах штата.