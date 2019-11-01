Экономика
МонаВистаУкраинский Нацбанк прогнозирует сокращение транзита российского газа
В 2020 и 2021 годах прямые потери Киева от снижения транзита газа из России составят 0,6% и 0,9% ВВП. Об этом сообщается в пресс-релизе украинского Нацбанка, опубликованном на сайте регулятора.
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с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные прогноза Национального банка Украины (НБУ).Life.ru31 октября в 17:34
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