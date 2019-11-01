с чего всё началось

В 2020 и 2021 годах прямые потери Киева от снижения транзита газа из России составят 0,6% и 0,9% ВВП. Об этом сообщается в пресс-релизе украинского Нацбанка, опубликованном на сайте регулятора.

Наука Дрон научили быстро летать с готовностью перейти на запасной маршрут Инженеры научили малые беспилотники быстро летать в сложной обстановке с неполными данными о местности, простраивая на лету запасной безопасный маршрут.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

Политика Кабмин Украины уволил главу космического агентства По решению Кабинета министров Украины, 3 ноября со своей должности уволен председатель Государственного космического агентства Павел Дегтяренко, передает РИА Новости.

Политика Путин упростил процедуру поставок нефтепродуктов из РФ в Южную Осетию Президент Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению с Южной Осетией, направленный на упрощение оформления экспорта российских нефтепродуктов в самопровозглашённую республику.

Политика Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе» Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.

Общество Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому Российский президент Владимир Путин в День народного единства принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Шоу-бизнес Директора Клявера спросили о госпитализации дочери артиста Представитель певца Дениса Клявера прокомментировала в беседе с изданием 78.ru информацию о госпитализации его дочери от певицы Евы Польны.

Фигурное катание Экс-ученица Тутберидзе рассказала про характерные ошибки Загитовой Российская фигуристка Дарья Паненкова прокомментировала снижение баллов олимпийской чемпионке Алине Загитовой на этапе Гран-при во Франции.

Космос Грузовой корабль Cygnus прибыл на МКС Астронавты на станции использовали роботизированную руку для захвата космического корабля Cygnus NG-12.

Политика В ЕС заявили о продлении Черногорией и Норвегией санкций против России Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении индивидуальных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины.

Кино «Джокер» претендует на 16 «Оскаров» Фильм Тодда Филлипса "Джокер" студия Warner Bros. номинировала на 16 главных номинаций премии Американской киноакадемии, передает TopNews.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Футбол Андре Гомеш успешно перенес операцию на ноге Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш успешно перенес операцию на травмированной ноге.

Общество В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Политика Washington Post: Трамп ненавидит Украину Президент США Дональд Трамп испытывал «неукротимую ненависть» к Украине с первых же дней на нынешней должности.

Происшествия СК раскрыл детали убийства главы ЦПЭ Ингушетии В пресс-службе МВД Ингушетии заявили, что под руководством и личном участии погибшего было раскрыто несколько десятков преступлений, а также пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности.

Футбол Алдонин назвал спорным назначение Вилкова на матч «Зенит» — ЦСКА Читал уже много неприятных отзывов на его работу и считаю, что Вилков с ней не справился. Мне кажется, его назначение было довольно спорным.

Религия Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.

Авто АвтоВАЗ объяснил причины хлипкого кузова своих автомобилей Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».

Шоу-бизнес Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.