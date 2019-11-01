с чего всё началось

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Нацбанке Украины.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

Футбол «Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество В работе «Вконтакте» произошел сбой Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «Вконтакте», следует из данных сайта Downdetector.

Общество Диетологи назвали укрепляющие иммунитет человека продукты Какие продукты помогут поддержать иммунитет в осенне-зимний период, рассказали диетологи.

Футбол Вратарь «Зенита» Лунев не сыграет с «Лейпцигом» из-за травмы Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак сообщил, что к травмированным ранее футболистам команды Малкому и Эмануэлю Маммане присоединился еще и вратарь Андрей Лунев.

Религия Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.

Политика Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском в Донбассе Полпред России в контактной группе Борис Грызлов в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что украинская сторона саботирует возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе, несмотря на соглашения, которых удалось достичь 29 октября в ходе заседания контактной группы.

Экономика Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.

Общество Раскрыто кремлевское меню в День народного единства В День народного единства президент России Владимир Путин вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранцам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Театр Вахтангова прервал спектакль из-за болезни Ланового Спектакль с участием Василия Ланового "Последние луны" был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает "Рен ТВ" со ссылкой на сообщения зрителей спектакля.

Общество Четырехдневная рабочая неделя повысила продуктивность Microsoft на 40% Эксперимент по сокращению рабочей недели до четырех дней привел к повышению производительности на 40%, отмечается в отчете компании Microsoft, 4 ноября сообщает CNBC.

Шоу-бизнес Киану Ривз показал новую возлюбленную В сети появились фотографии, на которых Киану Ривз запечатлен в компании своей новой возлюбленной художницы Александры Грант.

Шоу-бизнес Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.

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Происшествия В Ереване горит ангар российской авиабазы В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.

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Шоу-бизнес Максим Галкин рассказал о материнстве Аллы Пугачевой Юморист Максим Галкин опубликовал семейное видео со своими шестилетними детьми Лизой и Гарри, рассказав о материнстве своей супруги певицы Аллы Пугачевой.

Общество Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.