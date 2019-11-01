Экономика

Вести.RuВести.RuУкраина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Нацбанке Украины.
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с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные
 прогноза Национального банка Украины (НБУ).
Life.ru31 октября в 17:34

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Киев оценил потери от сокращения транзита российского газа

BFM.ru01 ноября в 03:00

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

РБК01 ноября в 01:39

Нацбанк Украины оценил экономические потери от сокращения транзита газа

Взгляд.ру31 октября в 17:29

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа

РИА Новости31 октября в 23:04

Нацбанк Украины назвал размер сокращения транзита газа к 2020 году

Life.ru31 октября в 17:34

Украина подсчитала убытки от сокращения транзита российского газа

Известия31 октября в 23:52

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

REGNUM31 октября в 17:24
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Политика

Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.
RT на русском 14:07
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.
РБК 12:49
Общество

Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов

В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Футбол

Тедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом»

Газета.Ru 14:01
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Общество

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Шоу-бизнес

Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери

Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
РИА Новости 14:51
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Политика

Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России

Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Здоровье

Ученые испытали революционную вакцину от туберкулёза

Учёные из Южно-Африканской республики провели клинические испытания на тысячах добровольцах новой вакцины против туберкулёза, которая может совершить революцию в лечении и профилактики этого опаснейшего заболевания.
REGNUM 14:39
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Политика

Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне

Глава кипрского МИД Никос Христодулидис сообщил, что республика подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года.
Взгляд.ру 13:34
Происшествия

В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии

Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна вчера в 01:53
Музыка

Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Пятый канал 14:37
Общество

В Москве прошли два «Русских марша»

В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Армия и оружие

В США назвали Россию «самой реальной военной угрозой»

Россия оценивается как «самая реальная военная угроза» для США, а также «для американских интересов в Европе».
Телеканал 360° 02 ноября в 19:05
Общество

Президент McDonald’s лишился поста из-за служебного романа

News.ru вчера в 23:06
Космос

В США испытали новейший космический корабль Starliner

На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.
Российская газета 13:33
Общество

В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю

Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.
Газета.Ru 15:07
Шоу-бизнес

Миша Романова рисковала потерять ребенка из-за пластической операции

Bimru.ru вчера в 10:07
Футбол

«Ростов» упустил победу в матче с «Краснодаром»

ФК «Ростов» завершил первый круг РПЛ 3 ноября матчем с «Краснодаром».
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей

Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.
Аргументы и Факты 07:22
Общество

Владимир Путин примет участие в праздновании Дня народного единства

Южный Федеральный вчера в 08:47
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК вчера в 13:07
Общество

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Происшествия

Один человек погиб при столкновении трех машин в Ленобласти

Водитель Kia Sportage выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся сначала с Kia Ceed, а затем совершил лобовое столкновение с внедорожником Toyota.
ТАСС 14:57
Музыка

Игорь Крутой объединит музыкантов и фигуристов в посвященном его юбилею шоу

Вместе с известными музыкантами в шоу примут участие звезды фигурного катания. Крутой отметил 65-летие 29 июля.
ТАСС 02 ноября в 16:06
Технологии

Facebook показала новый логотип

Журналисты же отметили, что новый логотип Facebook представила на фоне волны критики в её адрес и обвинений в монополии социальных площадок.
Ferra 12:51
Политика

Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»

Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
Российская газета 14:27
Авто

Индийский Renault Duster может появиться в России

Второе поколение Renault Duster уже несколько лет продаётся на европейском рынке, а вот когда полноценная новая генерация внедорожника появится на российском рынке, точных данных нет.
Профиль 10:11
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