Экономика

Вести.RuВести.RuУкраина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Нацбанке Украины.
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с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные
 прогноза Национального банка Украины (НБУ).
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Киев оценил потери от сокращения транзита российского газа

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REGNUM31 октября в 17:24
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В День народного единства президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
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Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

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В Москве проходят два «Русских марша»

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IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

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Умерла актриса и певица Мари Лафоре

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