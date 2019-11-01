с чего всё началось

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Нацбанке Украины.

Хоккей Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым» Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.

Общество К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.

Политика Украина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.

Религия 4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.

Общество Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому В День народного единства президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Шоу-бизнес Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной Подруга и коллега Ксении Бородиной Ольга Орлова впервый прокомментировала слухи о ее романе с женатым.

Футбол Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии» Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды.

Здоровье Ставить диагнозы россиянам сможет искусственный интеллект Как пишет РИА Новости, проект подразумевает, что специальная система учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта будет определять диагнозы.

Общество Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.

Политика Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.

Здоровье Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.

Экономика IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.

Экономика «Билайн» объяснил снижение выручки «бюджетным потреблением» абонентов Как пояснил представитель «ВымпелКома», в начале года фактор роста НДС не был заметен, но со временем люди стали меньше тратить, перешли на «бюджетную модель потребления»: стараются тратить на связь и мобильные устройства не более определенной суммы в месяц.

Культура Умерла актриса и певица Мари Лафоре В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.

Общество «Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать торты и пирожные Специалисты рассказали о правилах, которых следует придерживаться при покупке кондитерских изделий.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера находится в критическом состоянии Еще накануне стало известно, что дочь Евы Польны и Дениса Клявера срочно госпитализирована с приступом астмы.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.