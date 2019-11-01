Экономика
Вести.RuУкраина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Нацбанке Украины.
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с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные прогноза Национального банка Украины (НБУ).Life.ru31 октября в 17:34
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Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Политика
Эксперт прокомментировал заявление о попытках свержения Зеленского
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш о попытках свержения главы страны Владимира Зеленского.
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл нокаутом бой Саулю Альваресу
Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой мексиканцу Саулю Альваресу и лишился чемпионского титула в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Общество
Россиянин Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Москву
Общество
Выросшие в пассажирском поезде огромные грибы удивили пользователей интернета
Пользователь Facebook Егор Клецов опубликовал на своей странице фотографию из украинского пассажирского поезда, в котором растут грибы.
Общество
В России подали рекордный иск на 100 триллионов рублей
В Федеральной службе судебных приставов сообщили о рекордном иске о компенсации морального ущерба: некий истец в Оренбургской области потребовал с ведомства 100 триллионов рублей за якобы нанесенный ему службой судебных приставов моральный вред.
Футбол
Мать Рабио начала поиски нового клуба для сына
Источник утверждает, что мать футболиста Вероник, являющаяся также его агентом, приступила к поискам нового клуба для своего сына.
Политика
В Турции изучают предложение России о поставках истребителей
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Происшествия
Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии
Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.
Армия и оружие
В США назвали Россию «самой реальной военной угрозой»
Россия оценивается как «самая реальная военная угроза» для США, а также «для американских интересов в Европе».
Политика
Медведев заявил, что цифровое неравенство так и не преодолено
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал отсутствие прорыва в борьбе по ликвидации цифрового неравенства.
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Политика
Крысы Порошенко бегут с тонущей «Украины»
Факт наличия двойного гражданства, как и факт приобретения семейством Луценко недвижимости в Лондоне, замалчивается и тщательно скрывается, поскольку придание огласке этой информации может нанести серьёзный репутационный удар по экс-президенту Петру Порошенко, кумовьями которого являются Юрий и Ирина Луценко.
Политика
Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
Авто
«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили
Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA в ноябре 2019 года.
Гаджеты
В Apple предупредили об отключении интернета на старых iPhone и iPad
Пользователи iPhone и iPad, выпущенных компанией Apple до 2012 года, лишатся возможности заходить в интернет с понедельника, 4 ноября, если не обновят программное обеспечение.
Космос
Телескоп TESS нашёл экзопланету, нарушающую законы астрономии
Руководители космических миссий из Института астрофизики и космических наук рассказали, что телескоп TESS обнаружил экзопланету, состояние которой вызывает большие вопросы с точки зрения науки.
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Здоровье
Жители Алтайского края не могут найти жизненно важный препарат
Как сообщает Karelinform.ru, лекарство исчезло из аптек в Карелии, Бурятии, Мурманской области, Алтайском крае.
Экономика
Украина сообщила об очередных рекордах в экспорте зерновых
Украина в январе-сентябре 2019 года экспортировала 39,8 млн тонн зерновых, сообщила 4 ноября пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».
Авто
Специалисты рассказали, почему следует менять масло в двигателе, даже если оно светлое
Прежде всего, необходимо знать, что масло может оставаться светлым после 8000 и даже 10 000 километров пробега.
Футбол
Киевское «Динамо» разгромило «Львов» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" разгромили "Львов" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
Шоу-бизнес
Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля
Известному актеру Василию Лановому понадобилась помощь медиков во время выступления в спектакле Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Происшествия
Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье
27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.
Гаджеты
Microsoft разработало новое приложение Office для Android
Компания Microsoft решила заменить старые приложения Word, Excel, PowerPoint и Office Lens одной программой для Android.
Здоровье
Жители Башкирии заражаются ВИЧ в постелях
Эксперты отмечают, что в группах старше сорока лет наблюдается рост заболеваний ВИЧ, а вот молодёжь постепенно умнеет – в категории жителей от 18 до 30 лет идёт тенденция снижения заболеваемости.
Музыка
Главные награды MTV EMA достались Билли Айлиш и Тейлор Свифт
Популярные исполнители Билли Айлиш и Тейлор Свифт стали обладателями главных наград на церемонии MTV Europe Music Awards.