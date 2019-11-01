Экономика

Вести.RuВести.RuУкраина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Нацбанке Украины.
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с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные
 прогноза Национального банка Украины (НБУ).
Life.ru31 октября в 17:34

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Киев оценил потери от сокращения транзита российского газа

BFM.ru01 ноября в 03:00

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

РБК01 ноября в 01:39

Нацбанк Украины оценил экономические потери от сокращения транзита газа

Взгляд.ру31 октября в 17:29

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа

РИА Новости31 октября в 23:04

Нацбанк Украины назвал размер сокращения транзита газа к 2020 году

Life.ru31 октября в 17:34

Украина подсчитала убытки от сокращения транзита российского газа

Известия31 октября в 23:52

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

REGNUM31 октября в 17:24
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Песков рассказал о проблемах здравоохранения

Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия вчера в 14:20
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Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

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Известия вчера в 22:45
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Эксперт прокомментировал заявление о попытках свержения Зеленского

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Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой мексиканцу Саулю Альваресу и лишился чемпионского титула в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
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Россиянин Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Москву

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Выросшие в пассажирском поезде огромные грибы удивили пользователей интернета

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Lenta.ru 04:04
Общество

В России подали рекордный иск на 100 триллионов рублей

В Федеральной службе судебных приставов сообщили о рекордном иске о компенсации морального ущерба: некий истец в Оренбургской области потребовал с ведомства 100 триллионов рублей за якобы нанесенный ему службой судебных приставов моральный вред.
Российская газета 04:39
Футбол

Мать Рабио начала поиски нового клуба для сына

Источник утверждает, что мать футболиста Вероник, являющаяся также его агентом, приступила к поискам нового клуба для своего сына.
Евро-футбол.ру 03:42
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В Турции изучают предложение России о поставках истребителей

RT на русском 04:31
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Авто

В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро

Тарантас Ньюс 02 ноября в 09:07
Происшествия

Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.
РБК 04:52
Армия и оружие

В США назвали Россию «самой реальной военной угрозой»

Россия оценивается как «самая реальная военная угроза» для США, а также «для американских интересов в Европе».
Телеканал 360° 02 ноября в 19:05
Политика

Медведев заявил, что цифровое неравенство так и не преодолено

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал отсутствие прорыва в борьбе по ликвидации цифрового неравенства.
ТАСС 03:57
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Политика

Крысы Порошенко бегут с тонущей «Украины»

Факт наличия двойного гражданства, как и факт приобретения семейством Луценко недвижимости в Лондоне, замалчивается и тщательно скрывается, поскольку придание огласке этой информации может нанести серьёзный репутационный удар по экс-президенту Петру Порошенко, кумовьями которого являются Юрий и Ирина Луценко.
Rusvesna.su 02:36
Политика

Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева

Московский Комсомолец вчера в 17:27
Авто

«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили

Отечественная компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA в ноябре 2019 года.
Автоновости дня 00:16
Гаджеты

В Apple предупредили об отключении интернета на старых iPhone и iPad

Пользователи iPhone и iPad, выпущенных компанией Apple до 2012 года, лишатся возможности заходить в интернет с понедельника, 4 ноября, если не обновят программное обеспечение.
Клопс 04:50
Космос

Телескоп TESS нашёл экзопланету, нарушающую законы астрономии

Руководители космических миссий из Института астрофизики и космических наук рассказали, что телескоп TESS обнаружил экзопланету, состояние которой вызывает большие вопросы с точки зрения науки.
Ридус 02 ноября в 02:15
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Здоровье

Жители Алтайского края не могут найти жизненно важный препарат

Как сообщает Karelinform.ru, лекарство исчезло из аптек в Карелии, Бурятии, Мурманской области, Алтайском крае.
Алтайская правда вчера в 05:42
Экономика

Украина сообщила об очередных рекордах в экспорте зерновых

Украина в январе-сентябре 2019 года экспортировала 39,8 млн тонн зерновых, сообщила 4 ноября пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».
REGNUM 03:51
Авто

Специалисты рассказали, почему следует менять масло в двигателе, даже если оно светлое

Прежде всего, необходимо знать, что масло может оставаться светлым после 8000 и даже 10 000 километров пробега.
Тарантас Ньюс 02 ноября в 15:59
Футбол

Киевское «Динамо» разгромило «Львов» в матче чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" разгромили "Львов" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости вчера в 12:28
Шоу-бизнес

Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля

Известному актеру Василию Лановому понадобилась помощь медиков во время выступления в спектакле Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Слово и Дело 01:38
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Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье

27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.
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Гаджеты

Microsoft разработало новое приложение Office для Android

Компания Microsoft решила заменить старые приложения Word, Excel, PowerPoint и Office Lens одной программой для Android.
Актуальные Новости вчера в 09:35
Здоровье

Жители Башкирии заражаются ВИЧ в постелях

Эксперты отмечают, что в группах старше сорока лет наблюдается рост заболеваний ВИЧ, а вот молодёжь постепенно умнеет – в категории жителей от 18 до 30 лет идёт тенденция снижения заболеваемости.
Стерлитамакский рабочий вчера в 09:50
Музыка

Главные награды MTV EMA достались Билли Айлиш и Тейлор Свифт

Популярные исполнители Билли Айлиш и Тейлор Свифт стали обладателями главных наград на церемонии MTV Europe Music Awards.
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