Экономика

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Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко рассказал, во что обойдется Украине потеря транзита российского газа в Европу. По его словам, государство потеряет 0,7% ВВП, согласно расчётам.
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Украинский «Нафтогаз» оценил ущерб прекращения транзита газа

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Витренко озвучил потери Украины при прекращении транзита российского газа

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Представители вендинговой индустрии выступают за появление в России новой монеты номиналом 50 рублей.
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СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg.
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