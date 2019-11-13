Экономика
Южный ФедеральныйУкраина подсчитала ущерб от потери транзита газа
Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко рассказал, во что обойдется Украине потеря транзита российского газа в Европу. По его словам, государство потеряет 0,7% ВВП, согласно расчётам.
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«Нафтогаз» уточнил оценку потерь от прекращения транзита российского газа
Rambler News Service13 ноября в 10:41
«Танки движутся на Киев»: Анекдот об отказе Украины от транзита газа взорвал соцсети
Царьград13 ноября в 05:14
Витренко озвучил потери Украины при прекращении транзита российского газа
Украина.ру13 ноября в 00:41
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Экономика
Обязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня
«Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
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В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП
Экономика
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Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
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Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
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Минск планирует внести изменения в совместный с Москвой договор об охране границы, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
Происшествия
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Общество
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Представители вендинговой индустрии выступают за появление в России новой монеты номиналом 50 рублей.
Экономика
СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы
Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg.
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Президент Литвы помиловал осужденных за шпионаж россиян
Президент Литвы Гитанас Науседа, вступивший в должность в июле этого года, подписал указ о помиловании двух россиян - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые два года назад получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже.
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Ford против Ferrari: навещаем героев и гоняем на наследниках
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Ученые впервые связали загрязнение воздуха с раком мозга
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Российский боец ММА Сергей Харитонов (29-7) потерпел поражение техническим нокаутом от британца Линтона Васселла (19-8) в главном бою вечера на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
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Россиянин из мести сжег Jaguar хоккеиста
По информации правоохранительных органов, мужчина в октябре поджег автомобиль марки Jaguar, принадлежащий Гимбатову.
Армия и оружие
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Если кто и может говорить о федерализации на севере Сирии, то это арабы, так как курдского большинства на этих территориях нет, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Общество
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В Федеральной нотариальной палате (ФНП) рассказали, что из всех документов чаще всего в стране подделывают доверенности.
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Политика
Путин объяснил смысл закона об оскорблении российской власти
Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти нужен для того, чтобы государство могло защитить себя от "поругания национальных символов", а не от критики граждан.
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Эдуард Трояновский победил Йозефа Заградника
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Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
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Наконец, ведущий Первого канала впервые прокомментировал свой роман с дизайнером, из первых уст подтвердив, что они встречаются.
Музыка
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Политика
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Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Происшествия
В квартире на западе Москвы произошел взрыв
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.