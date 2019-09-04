Политика

Pravda.RuPravda.RuУкраина подтвердила готовность начать переговоры с Россией по газу

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагала России и Украине провести трехстороннюю встречу, чтобы обсудить вопросы, связанные с транзитом российского газа в Европу через Украину после 2019 года. Трехсторонние переговоры планируют провести с 16 по 22 сентября.
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Александр Новак
По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и состыкуем время проведения такой встречи. Мы предварительно до этого договаривались, что такая встреча будет в сентябре. Мы сейчас должны конкретно договориться о дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны.
— Александр Новак, российский политикИнтерфакс - Россия 01:30

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