Политика
Газета.RuУкраина подтвердила получение от России задержанных кораблей
Командование ВМС ВСУ подтвердило, что страна получила от российской стороны три корабля, которые были задержаны в 2018 году в Керченском проливе. Об этом командование написало в Facebook. Уточняется, что речь идет о передаче двух катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Армия и оружие
Террористы ПНС Ливии захватили гражданский самолет в Мисурате
Восточная часть Ливии находится под контролем законно избранного правительства.
Происшествия
Балкон жилого дома рухнул в Астрахани. Погиб один человек
В Астрахани один мужчина погиб, другой попал в реанимацию после обрушения балкона.
Политика
Украина продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей
Украина не откажется от иска против России даже после того, как Москва вернула задержанные в Керченском проливе корабли.
Футбол
Футболисты ЦСКА в товарищеском матче разгромили СКА
Футболисты московского ЦСКА в товарищеской встрече со счетом 5:1 победили СКА (Ростов-на-Дону). Матч прошел в Москве на стадионе "Октябрь".
Политика
Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления
Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.
Здоровье
Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
Армия и оружие
Завершен первый этап поставок Ираку российских танков Т-90С
Политика
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком России Зеленскому
Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что передача Киеву задержанных год назад военных кораблей Украины сигнализирует о стремлении к примирению.
Общество
Дмитрий Киселев назвал революцией законопроект о виноделии в России
Глава виноградарей и виноделов России, известный российский журналист Дмитрий Киселёв назвал законопроект о виноделии «революцией».
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Политика
На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений
По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Политика
Порошенко хотят лишить неприкосновенности
Украинская Генпрокуратура решила попросить Раду одобрить снятие неприкосновенности с бывшего лидера страны Петра Порошенко.
Армия и оружие
Пакистан успешно испытал баллистическую ракету «Шахин-1»
Испытание ракеты состоялось на следующий день после того, как главный конкурент Пакистана Индия провела первое ночное испытание ядерной баллистической ракеты средней дальности «Агни-II», пишет пакистанское издание Express Tribune.
Политика
Европа не нуждается в СПГ из США — депутат бундестага
Европе не нужен американский сжиженный газ, а в случае введения Вашингтоном санкций в отношении участвующих в прокладке труб «Nord stream — 2» европейских компаний Евросоюз должен ответить зеркально.
Политика
Ляшко получил прокурорское подозрение за драку с Герусом
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады от партии «Слуга народа» Андреем Герусом.
Авто
Опубликованы снимки французско-китайского пикапа под брендом Peugeot
Судя по фотографиям, передняя часть пикапа Peugeot будет отличаться от соплатформенника бренда Changan.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.
Политика
Песков прокомментировал изменения в структуре управления «Яндекса»
Компания «Яндекс» не согласовывала с Кремлем изменения в структуре управления компанией, это корпоративные дела, в которые никто не имеет права вмешиваться.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Общество
Умер известный писатель Игорь Сахновский
В Екатеринбурге ушел из жизни известный российский писатель Игорь Сахновский.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Музыка
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
За два дня клип шоумена Михаила Галустяна на песню "Хочу тибя любицца" набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.