Экономика

REGNUMREGNUMУкраина погасила долги перед МВФ за 2014 год

В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд. В 2015 году программа была заменена, и Киев получил от МВФ ещё $8,7 млрд. В 2018 году Украине была одобрена новая кредитная линия от МВФ в размере $3,9 млрд.
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Украина рассчиталась с долгом перед МВФ за 2014 год

Rambler News Serviceвчера в 12:29

Украина расплатилась с МВФ по кредитам в рамках stand-by

Коммерсантъвчера в 15:23

Киев вернул МВФ все кредиты за 2014 год

Известиявчера в 13:41

Украина рассчиталась с МВФ

Lenta.ruвчера в 13:15

Украина закрыла долг перед МВФ по начатой в 2014 году программе

RT на русском02:02

Украина выплатила МВФ все кредиты по программе 2014 года

Телеканал 360°вчера в 12:05

Украина вернула МВФ все кредиты по программе 2014 года

News.ruвчера в 11:53
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Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон
Происшествия

Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25

Lenta.ru 02:04
Политика

Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Здоровье

Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян

Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Происшествия

Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в похищении мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса в Москве.
Вести.Ru вчера в 23:17
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия

На шахте в Донецке прогремел взрыв

РИА Новости 05:24
Политика

В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии

В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Политика

Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»

Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Тарасов продает построенный с Бузовой особняк

Обнародованы данные о стоимости жилья футболиста Дмитрий Тарасов собрался продать роскошный дом, который начал строить, находясь в браке с Ольгой Бузовой.
WomanHit.ru 03:57
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Политика

В России 8 сентября откроют около 49 тысяч избирательных участков

Около 49 тыс избирательных участков откроются в единый день голосования 8 сентября по всей стране, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.
РИА Новости 04:46
Игры

Cyberpunk 2077 получит мультиплеер после релиза игры

News.ru 04:40
Политика

Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.
РБК 02:14
Происшествия

Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе

В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Здоровье

Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Общество

В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой

До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Политика

Бишкекский городской суд признал законным арест Атамбаева

РИА Новости 04:25
Политика

Кремль: дата саммита «нормандской четверки» пока не определена

По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.
Красная весна вчера в 08:11
Происшествия

В Омске четырехлетнего мальчика убило током

Во вторник, 3 сентября, в частном доме на территории Ленинского округа погиб ребенок. Четырехлетнего мальчика насмерть ударило током.
Омскрегион 03:14
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Экономика

Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах

Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Общество

The Economist обновил список самых комфортных городов мира

В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.
РБК 04:09
Культура

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Транспорт

Собянин: в Новой Москве с 2012 года построено более 200 км дорог

Более 200 километров дорог построено в Новой Москве с 2012 года, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 05:13
Гаджеты

Опубликованы внутренние документы Apple об iPhone 11

Ожидается, что 10 сентября Apple представит три новых iPhone — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
DP.RU 03:44
Происшествия

Злоумышленник разбил окно в киностудии «ТриТэ» Никиты Михалкова

Неизвестный разбил стулом витринное окно в киностудии "ТриТэ" Никиты Михалкова в Малом Козихинском переулке в Москве.
ТАСС 04:22
Происшествия

В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Общество

Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Ведомости вчера в 22:23
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
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