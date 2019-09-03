Экономика

REGNUMREGNUMУкраина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Национального банка Украины. Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн.
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Украина расплатилась с МВФ по кредитам в рамках stand-by

Коммерсантъвчера в 15:23

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

REGNUMвчера в 14:26

Украина выплатила МВФ все кредиты по программе 2014 года

Телеканал 360°вчера в 12:05

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Украина рассчиталась с долгом перед МВФ за 2014 год

Rambler News Serviceвчера в 12:29

Киев вернул МВФ все кредиты за 2014 год

Известиявчера в 13:41

Украина вернула МВФ все кредиты по программе 2014 года

News.ruвчера в 11:53
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:48, Вашингтон
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Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
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Авто

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Chrysler 300, представленный автолюбителям 8 лет назад, впервые получил доработку до версии Red S. Руководство компании представило самые значимые изменения в премиальном автомобиле.
Car.ru вчера в 11:08
Происшествия

Пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ нашли погибшими

Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.
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Общество

ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
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Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Экономика

ФСК намерена вложить более 27 млрд рублей в энергетику Приморья

Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") с 2019 по 2024 годы планирует реализовать в Приморье около 100 проектов общей стоимостью более 27 млрд рублей.
ТАСС 00:01
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

RT на русском 02 сентября в 14:04
Происшествия

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Происшествия

В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи

В Иерусалиме с туристки взяли 10 100 шекелей, или $2800, за шаурму. Об этом информирует Times of Israel.
Газета.Ru вчера в 17:33
Общество

Минприроды назвало российские города с наиболее загрязненным воздухом

Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 18:43
Политика

Джонсон лишился большинства в британском парламенте

Глава британского правительства и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник лишился большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии, сообщает Вlоомвеrд.
Интерфакс вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями

Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий вчера в 04:50
Происшествия

Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали

"Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", - сообщил собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 23:04
Политика

Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье

News.ru вчера в 13:25
Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru вчера в 08:17
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Пропавшая восьмилетняя девочка в Липецкой области нашлась в Москве

Газета.Ru вчера в 16:11
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Самолеты не смогли приземлиться в аэропорту Челябинска из-за тумана

Доступ1 00:33
Политика

Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»

Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета вчера в 18:38
Происшествия

Шесть человек погибли в результате ДТП в Новой Зеландии

По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек.
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Авто

В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4

В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
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Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
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Аскольда Запашного прооперировали

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Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
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Samsung готовит еще один складной смартфон

Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.
TelecomDaily вчера в 09:40
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

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Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Как работают Яндекс.Новости?
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